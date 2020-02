Nguy cơ thiếu máu cấp cứu và điều trị tại Gia Lai

(GLO)- Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, hiện tại, số máu dự trữ vẫn đáp ứng đủ nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch nCoV, một số địa phương đã hoãn kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện (HMTN). Nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ thiếu máu cấp cứu và điều trị chắc chắn sẽ xảy ra.

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, ngày 21-2-2020, Ban chỉ đạo sẽ phối hợp với UBND huyện Krông Pa tổ chức HMTN đợt 1 trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, ngày 7-2 vừa qua, UBND huyện Krông Pa đã có Công văn số 155/UBND-KT về việc tạm dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và hiến máu nhân đạo trong thời điểm WHO công bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu. Ngoài huyện Krông Pa, một số địa phương khác cũng thông báo tạm dừng tổ chức HMTN.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các buổi HMTN vẫn sẽ được triển khai theo kế hoạch. Ảnh: N.N

Về việc này, ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh-thông tin: “Chúng tôi đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương về việc vẫn tổ chức HMTN. Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các đơn vị khác duy trì tổ chức HMTN nhằm đảm bảo máu cho công tác cấp cứu, điều trị trên địa bàn tỉnh. Tại các buổi HMTN, chúng tôi sẽ lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đến người dân về tăng cường phòng-chống dịch nCoV”.

Tại buổi kiểm tra thực tế tình hình phòng-chống dịch nCov tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chiều 7-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà cho biết: Ngày 5-2-2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 317/VP-KDVX đồng ý với đề xuất của Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh về việc vẫn tổ chức thực hiện HMTN. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng quy trình lấy máu, đảm bảo an toàn theo quy định và quy trình phòng-chống dịch nCoV.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng 6-2, Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện Ia Grai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức phát động HMTN đợt I-2020. Ông Đinh Xuân Bảy-Trưởng khoa huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho hay: “Tại buổi hiến máu, Ban tổ chức đã phát khẩu trang miễn phí cho người tham gia hiến máu và tuyên truyền phòng-chống dịch nCoV. Công tác tổ chức được triển khai chặt chẽ, làm tốt khâu khám sàng lọc, đảm bảo an toàn theo quy định… Kết quả, Khoa Huyết học-Truyền máu đã thu được 216 đơn vị máu an toàn, bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đối với các buổi HMTN tổ chức trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo an toàn cho người hiến máu và làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao kiến thức, chung tay phòng-chống dịch nCoV”.