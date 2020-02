Cập nhật 7h ngày 12/2: Thế giới thêm 94 ca tử vong mới do virus corona, số ca nhiễm mới tại Hồ Bắc tiếp tục giảm

Số ca tử vong mới tại tỉnh Hồ Bắc, vùng tâm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) ở Trung Quốc, là 94 người trong ngày 11/2, qua đó nâng số ca tử vong do dịch này tại riêng tỉnh này đến nay là 1.068 người.

Số ca tử vong do virus Corona tại Trung Quốc vượt 1.000

Tuyên bố của Ủy ban Y tế Hồ Bắc cũng cho biết thêm số ca nhiễm mới trong ngày 11/2 tại tỉnh là 1.638 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm ở vùng tâm dịch lên con số 33.366. Theo đó, số ca nhiễm mới ở Hồ Bắc giảm so với trước đó một ngày (2.097 ca), theo đà giảm trong 10 ngày liên tiếp.



Như vậy, tính đến nay, số ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 1.110 người.



Trên thế giới, theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam cập nhật lúc 0h23 cùng với các số liệu mới được công bố ở trên, số ca tử vong trên toàn cầu do COVID-19 đến nay là 1.112, trong đó 2 ca ngoài Trung Quốc đại lục là Hong Kong (Trung Quốc) và Philippines. Số ca nhiễm COVID-19 là 44.789.



Tại Việt Nam, số ca nhiễm COVIS-19 là 15, bệnh nhân nhỏ nhất là 3 tháng tuổi, trong đó, 6 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện.



Trước đó, phát biểu trước báo giới ở Geneva (Thụy Sỹ) ngày 11/2, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dịch bệnh đang hoành hành ở Trung Quốc lục địa và gần 30 quốc gia, vùng lãnh thổ có tên là Covid-19. “Co” là chữ viết tắt của “corona”, “vi” là “virus” và “d” là “dịch bệnh” (“disease” trong tiếng Anh).

