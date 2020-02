Brazil phát hiện virus chưa từng gặp, Nigeria cảnh báo căn bệnh kỳ lạ

Các nhà khoa học ở Brazil đã phát hiện ra một loại virus hoàn toàn mới, sở hữu gien không thể xác định và chưa được mô tả trong bất kỳ tài liệu nào.

Đài RT hôm 10-2 cho biết Yaravirus - đặt theo tên một vị thần nước trong thần thoại và văn hóa dân gian Brazil - được phát hiện ở hồ Pampulha, TP Belo Horizonte. Nó là một loại virus hoàn toàn mới nên các nhà khoa học chưa có nhiều thông tin về loại virus này.



Yaravirus không phải là một hạt lớn/khổng lồ và không mang bộ gien phức tạp nhưng lại chứa lượng gien quan trọng chưa từng được mô tả trước đó. Trên thực tế, 90% các gien trong Yaravirus chưa từng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu khoa học và tài liệu công cộng trong quá khứ.



Các nhà nghiên cứu kết luận rằng lượng protein chưa được biết đến trong Yaravirus sẽ mở ra cánh cửa về một thế giới virus khác chưa từng được phát hiện.





Các nhà khoa học ở Brazil đã phát hiện ra một loại virus hoàn toàn mới, sở hữu gien không thể xác định và chưa được mô tả trong bất kỳ tài liệu nào. Ảnh: Pixabay



Trong những năm gần đây, các nhà virus học và nhà nghiên cứu tìm thấy nhiều loại virus mới, bao gồm "virus khổng lồ" sở hữu vỏ protein lớn song không gây tử vong cho con người. Những virus khổng lồ này có bộ gien phức tạp hơn nhiều so với những gì mà các nhà khoa học dự đoán cùng khả năng sửa chữa và nhân bản ADN của chính chúng.



Trong một diễn biến khác, chính quyền Nigeria đang cảnh báo về một căn bệnh kỳ lạ khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người nhiễm bệnh sau chưa đầy 1 tuần.



Sự bùng phát căn bệnh bí ẩn - gây nôn mửa, sưng tấy và tiêu chảy - lần đầu tiên được ghi nhận tại bang Benue, phía Đông Nam thủ đô Abuja vào cuối tháng trước.



Báo The Daily Post dẫn lời Thượng nghị sĩ Abba Moro cho biết tính đến ngày 3-2, số người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này đã tăng lên con số 104. Theo ông Moro, một số bệnh nhân được cho là đã chết trong vòng 48 giờ sau khi mắc bệnh.



Một nghị quyết của Thượng viện Nigeria kêu gọi Bộ Y tế phái các chuyên gia đến ổ dịch để tìm hiểu thêm về căn bệnh này. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nigeria (NCDC) cũng được yêu cầu đề ra các biện pháp giám sát để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.



Bộ trưởng Y tế Osagie Ehanire trấn an rằng căn bệnh mới dường như không liên quan đến Ebola hay Lassa - hai loại virus chết người xảy ra ở Tây Phi cũng như virus corona mới ở TP Vũ Hán – Trung Quốc.



Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/RT)