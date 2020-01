Uống thuốc huyết áp trước khi đi ngủ có hiệu quả tốt nhất

Uống thuốc huyết áp trước khi đi ngủ sẽ giúp kiểm soát huyết áp ổn định hơn và giảm các biến cố tim mạch so với uống lúc sáng thức dậy, đó là kết quả của một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Tim châu Âu.





Các nhà nghiên cứu theo dõi trên 19.084 bệnh nhân bị tăng huyết áp trong thời gian 6,3 năm. Trong số đó, 1.752 người tham gia nghiên cứu đã tử vong do biến cố tim mạch, nhồi máu cơ tim, tái thông mạch vành, suy tim và đột quỵ.



Theo tạp chí Tim châu Âu, những bệnh nhân uống thuốc trước đi ngủ tối có tỷ lệ bị các biến cố tim mạch thấp hơn đáng kể so với những người uống vào buổi sáng sau khi thức dậy, trong tất cả các biến cố tử vong do biến cố tim mạch, nhồi máu cơ tim, tái thông mạch vành, suy tim và đột quỵ .



Ngoài ra, uống thuốc trước khi đi ngủ tối còn giúp mỡ máu tốt hơn và huyết áp trong lúc ngủ tốt hơn.



Theo BS LÊ MINH QUANG (TTO)