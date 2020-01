Ngành Y tế Gia Lai chủ động ứng phó trong mọi tình huống

(GLO)- Nhằm đảm bảo công tác thu dung, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2020, Sở Y tế Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Sở Y tế-cho biết: Sở đã chỉ đạo các cơ sở khám-chữa bệnh có kế hoạch đảm bảo nhân lực, trang-thiết bị, phương tiện để phục vụ người bệnh, chuẩn bị đủ số lượng máu, đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa bệnh nhân và nạn nhân tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm... trong dịp Tết. Các cơ sở khám-chữa bệnh không được từ chối hoặc để chậm trễ trong trường hợp cần cấp cứu. Trong trường hợp bệnh nhân nhập viện không đúng tuyến, không đúng chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu, qua giai đoạn nguy hiểm mới được chuyển đi các cơ sở y tế phù hợp tuyến điều trị.

Các đơn vị y tế sẵn sàng trong việc khám-chữa bệnh, cấp cứu trong dịp Tết. Ảnh: N.N

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực 24/24 giờ và trực theo 4 cấp trong những ngày nghỉ Tết; xử lý thông tin đường dây nóng; trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ. “Các bệnh viện tuyến tỉnh bảo đảm kế hoạch trực 24/24 giờ, lưu ý nhân lực và phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do tuyến dưới chuyển lên; hỗ trợ kỹ thuật và tham vấn chuyên môn cho tuyến dưới khi cần thiết. Yêu cầu nhân viên y tế và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ người bệnh; chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra, đồng thời có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng; đảm bảo tốt công tác thu dung, điều trị và cách ly người bệnh theo đúng hướng dẫn hiện hành về phòng-chống dịch”-Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin thêm.

Về phần mình, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động kế hoạch, phân công lịch trực cụ thể, đảm bảo sẵn sàng phục vụ người bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ông Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-cho hay: Bệnh viện đã phân công lịch trực 4 cấp, dự trù đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, đảm bảo giường bệnh và nhân lực sẵn sàng thu dung, điều trị cho người bệnh và ứng phó với các tình huống xảy ra.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, dự kiến số bệnh nhân điều trị nội trú trong dịp Tết khoảng từ 300 đến 400 người. Bên cạnh đó, xác định số bệnh nhân nhập viện cấp cứu và điều trị trong dịp này sẽ tăng nên đơn vị đã lên kế hoạch chủ động, sẵn sàng ứng phó. Theo ông Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện, đơn vị đã xem xét cụ thể và phân công lịch trực đều ở 4 cấp nhằm đảm bảo công tác chuyên môn, an ninh, hậu cần. Ngoài ra, Bệnh viện chủ động thuốc men, vật tư y tế, đảm bảo lượng máu đáp ứng công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh. “Các khoa tiếp nhận và điều trị bệnh nhân đông sẽ được tăng cường nhân lực. Bệnh viện cũng đã quán triệt đội ngũ y tế phải phục vụ người bệnh một cách tốt nhất, xây dựng môi trường gần gũi, ấm áp, thân thiện, tạo tâm lý thoải mái để bệnh nhân an tâm điều trị nếu chẳng may phải đón Tết ở viện. Ngoài ra, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, tham vấn chuyên môn cho tuyến dưới khi các đơn vị cần trợ giúp”-ông Mỹ nói.

Ngoài công tác thu dung, cấp cứu, điều trị, công tác phòng-chống dịch bệnh cũng được chú trọng. Ông Hồ Ngọc Gia-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh-cho hay: Trung tâm chủ động kế hoạch, tăng cường công tác phòng-chống bệnh dịch, đặc biệt là các dịch bệnh dễ bùng phát và lây lan như: cúm A, Ebola, MER-CoV, Zika, tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, rubella, tiêu chảy do vi rút Rota, các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa khác có nguy cơ bùng phát trong mùa đông-xuân, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đơn vị sẽ tăng cường công tác giám sát dịch tễ tại tuyến xã, huyện, các cửa khẩu để phát hiện sớm, xử lý kịp thời những trường hợp mắc bệnh đầu tiên, không để lây lan, bùng phát thành dịch. Xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm; tập trung vào các vùng có nguy cơ cao, địa phương có ổ dịch cũ, các khu vực trọng điểm, đầu mối giao thương quốc tế nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc, tử vong; củng cố các đội cơ động chống dịch tại các tuyến sẵn sàng triển khai nhiệm vụ. “Bên cạnh đó, Trung tâm chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, vật tư, trang-thiết bị và nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ, triển khai các hoạt động chống dịch kịp thời. Phân công cán bộ, tổ chức trực dịch 24/24 giờ trong các ngày Tết Nguyên đán để theo dõi, nắm tình hình bệnh dịch xảy ra trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị trực và báo cáo tình hình theo đúng quy định”-ông Gia cho biết.