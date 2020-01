Không để thiếu máu phục vụ điều trị dịp Tết tại Gia Lai

(GLO)- Nhằm đảm bảo nhu cầu máu phục vụ điều trị và cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán 2020, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã chủ động kế hoạch, đảm bảo huy động đạt và vượt số lượng máu cần thiết.

Theo ông Đinh Xuân Bảy-Trưởng khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), trung bình hàng tháng số máu điều trị và cấp cứu trên địa bàn tỉnh khoảng 1.100 đơn vị. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán (từ 20 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng Âm lịch) nhu cầu máu cấp cứu cần khoảng từ 800 đến 900 đơn vị, thấp hơn so với ngày thường nhưng dịp này lại thường xảy ra tình trạng thiếu máu cục bộ. “Nguyên nhân là do các đơn vị ít tổ chức hiến máu vào dịp Tết; số lượng máu dự trữ không nhiều vì máu chỉ dự trữ được trong thời gian 35 ngày; ngoài ra còn do tâm lý e ngại, kiêng cữ hiến máu đầu năm”-ông Bảy cho biết.

Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ảnh: N.N

Ông Dương Đình Diện-Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh-thông tin: Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu. Do đó, Ban chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hiến máu tình nguyện, qua đó vận động, khuyến khích các đơn vị, các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực đăng ký tham gia hiến máu nhằm đáp ứng đủ nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị.

“Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã có kế hoạch vận động các đơn vị hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội xuân hồng” năm 2020. Phấn đấu toàn tỉnh vận động và tiếp nhận được 3.000 đơn vị máu, đạt 20% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong thời gian diễn ra chiến dịch (từ ngày 1-1 đến 1-3-2020), đảm bảo lượng máu dự trữ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Riêng trong dịp Tết, phấn đấu vận động từ 800 đến 1.200 đơn vị máu. Ngoài ra, vận động tối thiểu 120 người sẵn sàng hiến máu trong những ngày nghỉ Tết”-ông Dương Đình Diện cho hay.

Hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội xuân hồng” năm 2020, sáng 8-1, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Kbang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt I-2020. Với thông điệp “Hiến máu cứu người-xin hiến thường xuyên”, lễ phát động đã thu hút trên 250 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đăng ký hiến máu. Kết quả, Khoa Huyết học-Truyền máu đã tiếp nhận được 202 đơn vị máu đạt chuẩn. Tiếp đó, sáng 11-1, Trại giam Gia trung (Bộ Công an) đã tổ chức buổi hiến máu tình nguyện với sự tham gia của gần 100 cán bộ, chiến sĩ, qua đó tiếp nhận được 67 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu trên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phục vụ công tác điều trị cho người bệnh dịp Tết.

Ngoài các đơn vị trên, các huyện Đức Cơ, Đak Pơ cũng sẽ tổ chức hiến máu tình nguyện. Đối với các trường hợp cần máu cấp cứu khẩn cấp dịp Tết, các tình nguyện viên thuộc nhiều câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh sẽ được vận động tham gia. Riêng tại TP. Pleiku hiện có 6 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với trên 300 tình nguyện viên luôn sẵn sàng hiến máu trực tiếp. Ông Lê Đức Lâu-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Giọt hồng Pleiku”-chia sẻ: Câu lạc bộ hiện có hơn 100 tình nguyện viên. Ngoài tham gia hiến máu tập trung, các thành viên câu lạc bộ luôn trong tâm thế sẵn sàng hiến máu trực tiếp cứu người khi cần. Khi có nhu cầu về máu cấp cứu, mọi người có thể liên hệ đường dây nóng của câu lạc bộ như sau: trong giờ hành chính, gọi về số điện thoại (0269) 3823660; ngoài giờ hành chính liên lạc số điện thoại 0915758219 để được trợ giúp.