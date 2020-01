Bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc xuất hiện tại Thái Lan: Bộ Y tế họp khẩn

Bộ Y tế sẽ họp khẩn với chuyên gia các tổ chức quốc tế, các viện và bệnh viện chức năng trong hôm nay để bàn cách phối hợp ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc xâm nhập Việt Nam.





Bệnh viêm phổi lạ do chủng coronavirus mới xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm 2019, đến nay riêng tại Vũ Hán có gần 60 bệnh nhân, trong đó 1 người đã tử vong.



Mới đây bệnh cũng được ghi nhận tại Thái Lan và nghi có cả ở Hong Kong.



Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Bộ Y tế thông báo sẽ họp khẩn với chuyên gia các tổ chức quốc tế, các viện và bệnh viện chức năng vào chiều nay 15-1 để bàn cách phối hợp ngăn chặn dịch xâm nhập Việt Nam.



Theo ông Đặng Quang Tấn - phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng - hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa khuyến cáo hạn chế đi lại, cũng chưa xác nhận có lây lan từ người sang người.



Việc Thái Lan phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng coronavirus mới, hiện giới chức y tế vẫn chưa xác nhận bệnh lây từ Vũ Hán, Trung Quốc - nơi đầu tiên ghi nhận các ca viêm phổi lạ.



Trước đó ngày 14-1, bà Maria Van Kerkhove - người đứng đầu đơn vị nghiên cứu các loại bệnh mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - cảnh báo chủng coronavirus mới gây bệnh viêm phổi lạ có thể lây từ người sang người và có nguy cơ lây lan trên diện rộng, đặc biệt trong các cơ sở y tế.



WHO lo ngại căn bệnh mới này có thể bùng phát trên diện rộng như hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng (dịch SARS) năm 2003. Bà Maria Van Kerkhove khẳng định dù có rất ít thông tin, WHO đã chuẩn bị sẵn cho tình huống dịch bệnh lây lan diện rộng.



Hiện vẫn chưa có cách điều trị cụ thể đối với loại virus gây bệnh lạ. Trước mắt WHO chỉ có thể khuyến cáo các cơ sở y tế về cách chăm sóc các trường hợp bị nhiễm và đề phòng lây lan trong bệnh viện.





Thái Lan đang trong tình trạng báo động và cảnh giác cao độ trước Tết Nguyên đán ở Trung Quốc. Du khách Trung Quốc thường đi du lịch trong dịp này, và Thái Lan là một trong những điểm đến hàng đầu của họ. Đại diện WHO tại Thái Lan cảnh báo, bất kỳ người nào bị sốt và cảm lạnh sau khi trở về từ Trung Quốc phải đến bệnh viện để kiểm tra ngay lập tức.







Theo LAN ANH - BẢO ANH (TTO)