7 mẹo làm dịu cơn say rượu bia theo khoa học

Chúng ta vẫn không biết làm thế nào để ngăn chặn tình trạng say rượu bia, nhưng có một số biện pháp khắc phục dựa trên cơ sở khoa học có thể làm dịu cơn say của bạn, theo MF.

1. Uống nước ép lê



Hãy trữ ít lê trong tủ lạnh và ép lấy nước uống, trước khi đi nhậu. Theo các nhà nghiên cứu tại Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung của Úc, chỉ cần uống hơn 200 ml nước ép lê là đủ để làm dịu cơn say rượu bia. Các nhà khoa học giải thích rằng nước ép lê tương tác với các enzyme giữ vai trò phá vỡ rượu, tăng tốc quá trình trao đổi chất, giúp cho cơ thể hấp thu lượng cồn ít hơn.



Cần lưu ý: Phải uống nước ép lê trước khi uống bất cứ thứ gì khác mới có hiệu quả.



2. Nghe nhạc



Bất cứ ai từng say bí tỉ đều biết rằng âm thanh là kẻ thù. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nghe nhạc có thể giúp giảm chứng đau nửa đầu, cũng như chứng đau đầu do say rượu bia. Miễn là âm nhạc dễ chịu và phù hợp với sở thích của bạn, nó sẽ giúp xoa dịu cơn say, theo MF.



3. Uống nước điện giải



Một trong những lý do khiến bạn mệt nhừ vào buổi sáng sau khi uống rượu bia, đó là mất nước. Rượu có tác dụng lợi tiểu, nó khiến đi tiểu nhiều hơn.



Nếu nguồn nước trong cơ thể bị cạn kiệt khi đi ngủ, bạn có thể thức dậy với cảm giác lảo đảo, đau đớn và rã rời. Uống nước là cách đơn giản nhất để khắc phục tình trạng mất nước, nhưng đối với những trường hợp cực đoan, nên uống dung dịch điện giải.



Dung dịch điện giải được xem là một phương pháp "chữa cháy" khi say rượu bia. Nó chứa các chất dinh dưỡng, natri và các chất điện giải mà có thể cần khi bị mất nước.



4. Ăn trứng



Trứng có khả năng chống say bia rượu nhờ một thành phần đặc biệt. Đó là cysteine, một loại a xít amin có trong trứng, chất này có khả năng phá vỡ sản phẩm phụ acetaldehyd sản sinh ra khi uống rượu bia. Vì vậy, hãy kèm trứng vào bữa tiệc của bạn, theo MF.



5. Mật ong



Theo Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Anh, uống mật ong vào sáng hôm sau có thể giúp giảm bớt các triệu chứng say rượu. Mật ong cung cấp natri, kali và fructose mà cơ thể cần khi say rượu bia.



Chuối cũng là một nguồn dồi dào kali - một chất điện giải bị cạn kiệt khi say rượu bia. Mật ong giúp lượng đường tăng vọt trong máu và làm tăng nguồn năng lượng giúp bạn hồi phục sau cơn say.



6. Uống thuốc kháng viêm



Không phải vô cớ mà nhiều người chữa say bằng viên aspirin. Thuốc kháng viêm có thể ngăn chặn các triệu chứng như giảm đau. Ngoài việc giảm đau đầu và đau cơ, chúng có thể trực tiếp chống lại tác dụng viêm của rượu.



Cần lưu ý là không bao giờ được dùng thuốc gốc Acetaminophen trong hoặc sau khi uống rượu, vì sẽ làm cho gan khó hồi phục sau khi uống rượu, theo MF.



7. Mẹo cuối cùng: Uống ít



Một bài báo đăng trên BMJ, đã xem xét 15 nghiên cứu về những mẹo chữa say rượu bia, đã lưu ý rằng vì có quá ít thử nghiệm được tiến hành, nên vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy phương pháp nào là hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa hoặc chữa cơn say bia rượu.



Vì vậy, cách hiệu quả nhất để tránh say bia rượu là uống ít, theo MF. Và tốt nhất là không bao giờ lái xe khi đã uống rượu bia.

