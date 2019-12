Tập luyện thường xuyên giúp giảm nguy cơ chết sớm do ung thư, tim mạch

Những phụ nữ có khả năng tập thể dục thường xuyên sẽ ít có nguy cơ chết sớm vì ung thư, tim mạch.





Các nhà khoa học tin rằng tập thể dục thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ chết sớm ở mọi nguyên nhân - Ảnh minh họa: Shutterstock





Dù ở độ tuổi nào thì tập thể dục thường xuyên cũng mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Mới đây, các nhà khoa học lại phát hiện thêm một lợi ích khác nữa của việc tập thể dục, theo Health24.



Nghiên cứu thực hiện trên 4.700 phụ nữ ở Tây Ban Nha. Độ tuổi trung bình của họ là 64. Các phụ nữ tham gia nghiên cứu đã hoặc đang nghi ngờ mắc bệnh động mạch vành.



Các nhà khoa học đã áp dụng phương pháp siêu âm tim gắng sức, tức là hình thức siêu tâm tim khi người bệnh đang cố gắng hoàn thành một bài tập vận động bất kỳ. Trong nghiên cứu, bài tập các tình nguyện viên phải hoàn thành là chạy trên máy chạy bộ.



Họ sẽ tập luyện bằng cách đi bộ hoặc chạy trên máy chạy bộ với cường độ tăng dần và tiếp tục đến khi hết sức. Những người có thói quen tập thể dục thường xuyên thì thể lực họ cũng khỏe hơn và hoàn thành bài kiểm tra tốt hơn. Tất cả được theo dõi sức khỏe suốt 4 năm rưỡi.



Trong thời gian này, có 345 người chết do bệnh tim, 164 người bị chết do ung thư, 203 người chết do các nguyên nhân khác.



Sau khi phân tích, nhóm nghiên cứu nhận thấy những người có đủ thể lực để hoàn thành các bài tập cường độ cao có nguy cơ tử vong thấp hơn nhiều những nhóm khác.



Những người yếu nhất, hoàn thành các bài tập kém nhất có khả năng tử vong do tim mạch và các nguyên nhân khác cao gấp 4 lần, tử vong do ung thư cao gấp 2 lần những người hoàn thành tốt nhất. Nghiên cứu do các chuyên gia tại Bệnh viện Đại học A Coruna (Tây Ban Nha) thực hiện, theo Health24.



“Hãy tập thể dục nhiều nhất có thể vì tập thể dục sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong ở mọi nguyên nhân”, tiến sĩ Jesus Peteiro, tác giác của nghiên cứu, cho biết.



Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng những người dù có sức khỏe tim tốt nhưng nếu không tập thể dục thì họ vẫn có nguy cơ cao tử vong vì tim mạch, ung thư và các bệnh khác, theo Health24.

Theo Ngọc Quý (thanhnien)