Bệnh viện Nhi Gia Lai-Nơi nâng niu, giúp đỡ trẻ sinh non

(GLO)- Mới đây, 30 gia đình có trẻ sinh non trong tỉnh Gia Lai có dịp gặp nhau nhân Ngày Thế giới vì trẻ sinh non (17-11) tại Bệnh viện Nhi tỉnh. 35 bé sinh non ngày nào nay đã lớn khôn trong vòng tay yêu thương của gia đình và niềm vui khôn xiết của các y-bác sĩ.



Mang niềm vui cho gia đình



Hàng năm, Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi tỉnh) chăm sóc và điều trị cho khoảng 2.000 trẻ sinh non. Với trang-thiết bị y tế hiện đại và đội ngũ y-bác sĩ trình độ chuyên môn cao, những năm qua, Khoa Sơ sinh không ngừng nâng cao tỷ lệ nuôi sống trẻ sinh non, hiện đạt trên 70%. Nhiều trẻ sinh cực non, cực nhẹ cân (trong đó có trường hợp trẻ sinh non chỉ nặng 580 gram) đã được chăm sóc, cứu chữa và nuôi sống thành công mang lại niềm vui vô hạn cho các gia đình.



Nhớ lại 4 năm trước, khi vợ mang thai khoảng 7 tháng thì chuyển dạ sinh non, 3 bé gái lần lượt ra đời với cân nặng lần lượt 1,2 kg, 1,3 kg và 1,4 kg, anh Huy (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) xúc động chia sẻ: Lúc nhìn thấy các con nhỏ xíu nằm trong lồng ấp, anh nghĩ không biết các con có sống được không. Nhưng rồi, các y-bác sĩ động viên tinh thần, hứa sẽ cố gắng chăm sóc, cứu chữa cho các bé nên anh cũng yên tâm phần nào. “Nuôi 1 đứa đã khổ đằng này một lúc đến 3 đứa. Cũng may là nhờ các y-bác sĩ túc trực chăm sóc thường xuyên. Gần 2 tháng nằm viện chăm con, kinh phí cạn kiệt nên nhiều lần mình xin mang con về. Thấy sức khỏe các cháu chưa ổn nên các y-bác sĩ khuyên để lại viện chăm sóc cho cứng cáp thêm. Cùng với đó, các y-bác sĩ đã vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí giúp đỡ gia đình chuyển các cháu vào TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục nuôi dưỡng, điều trị. Nhờ sự giúp đỡ tận tình ấy mà các con mình mới có cơ hội lớn khôn như hiện nay. Hiện các cháu đã 4 tuổi, lanh lợi, hoạt bát. Đó là nhờ công lao to lớn của các y-bác sĩ đã hết lòng chăm sóc. Gia đình mình biết ơn nhiều lắm”-anh Huy xúc động.

3 cháu sinh non con anh Huy (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) hiện nay đã 4 tuổi, khỏe mạnh và lanh lợi. Ảnh: Như Nguyện



Cũng sinh non ở tuần thai thứ 27, con trai chị Xáp (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) chỉ nặng 700 gram. Chị nhớ lại: “Lúc mới sinh, bé chỉ nặng 700 gram nên hy vọng sống rất mong manh. Con quá nhỏ, khóc không ra tiếng, thở yếu ớt, mình nghĩ chắc không sống nổi. Được các y-bác sĩ chăm sóc tận tình, cháu dần vượt qua nguy hiểm, sức khỏe dần cải thiện. 4 tháng trời, các y-bác sĩ hỗ trợ, cùng chăm sóc cháu, lại còn quan tâm giúp đỡ kinh phí để gia đình chi tiêu trong thời gian chăm sóc con. Cháu đã hơn 2 tuổi, nặng 9 kg. Gia đình mình rất biết ơn các y-bác sĩ”.



Nỗ lực chăm sóc trẻ sinh non



Khi mới đi vào hoạt động, Khoa Sơ sinh còn thiếu thốn về nhân lực cũng như trang-thiết bị phục vụ trẻ sinh non. Tuy vậy, bằng tấm lòng yêu thương và nỗ lực hết mình, các y-bác sĩ đã vượt lên khó khăn, động viên nhau làm việc và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ nuôi sống trẻ sinh non được duy trì và tăng lên.



Điều dưỡng viên Đặng Thị Thủy tâm sự: Dù công việc vất vả nhưng với tấm lòng yêu trẻ, quý bệnh nhân nên mọi người ai cũng tự nhủ nỗ lực hết mình, kiên trì chăm sóc, điều trị trẻ sinh non. Các bé quá yếu nên y-bác sĩ hầu như phải chăm sóc từ cho ăn đến vệ sinh cho các cháu. Khi các cháu cứng cáp hơn thì gia đình cùng chung tay chăm sóc. “Chúng tôi rất mừng vì nhiều trẻ sinh non đã vượt qua nguy hiểm, khỏe mạnh để trở về với vòng tay yêu thương gia đình. Có trường hợp bé sinh non chỉ nặng 580 gram nhưng qua thời gian điều trị đã lên cân, hoàn toàn khỏe mạnh”-chị Thủy phấn khởi cho hay.



Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh, mỗi ngày, Khoa Sơ sinh tiếp nhận chăm sóc và điều trị cho khoảng 5 bé sinh non. Bệnh viện Nhi tỉnh là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sơ sinh. “Trong buổi gặp mặt các gia đình có trẻ sinh non, thấy các cháu lớn khôn, hoạt bát, khỏe mạnh, chúng tôi rất vui mừng và lấy đó làm động lực để tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều kết quả hơn nữa”-bác sĩ Thành nói.

NHƯ NGUYỆN