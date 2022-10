4 loại siro của Ấn Độ do WHO cảnh báo nguy hiểm chưa được Việt Nam cấp phép

(GLO)- Theo WHO cảnh báo có 4 loại siro trị ho và cảm lạnh do Ấn Độ sản xuất có thể khiến 66 trẻ tử vong ở Gambia do tổn thương thận cấp. Những loại siro này cũng có thể đã được phân phối ở các quốc gia khác. Riêng Việt Nam chưa cấp phép cho các loại siro này.

Các sản phẩm này gồm: Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup và Magrip N Cold Syrup, đều là các sản phẩm của Công ty Maiden Pharmaceuticals Ltd. có trụ sở tại New Delhi. Công ty có khả năng sản xuất 2,2 triệu chai siro ho, 600 triệu liều thuốc dạng viên nhộng, 18 triệu liều thuốc tiêm, 300.000 tuýp thuốc bôi và 1,2 tỷ viên thuốc dạng viên nén mỗi năm.

Trên trang web, Maiden cho biết, các sản phẩm của công ty này được bán tại thị trường trong nước và xuất khẩu sang các quốc gia ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latin.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết rà soát danh mục các thuốc được nhập về cho thấy Việt Nam chưa cấp số đăng ký nào cho Công ty Maiden Pharmaceuticals Ltd. Đồng thời, cũng chưa cấp số đăng ký cho 4 sản phẩm trên. Công ty Maiden Pharmaceuticals Ltd cũng không có hồ sơ nào đang nộp tại Cục.

Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân chỉ nên mua các thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được cấp số đăng ký lưu hành, tránh mua, sử dụng các sản phẩm trôi nổi.

