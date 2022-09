Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 1.400 ca mắc virus Adeno

Chỉ trong vòng 10 ngày qua, tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận thêm gần 1.000 trường hợp mắc virus Adeno. Trước đó, tính đến ngày 12/9, bệnh viện đã ghi nhận 412 ca.





Nhân viên y tế chăm sóc cho trẻ mắc virus Adeno. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Theo thông tin cập nhật mới nhất của Bệnh viện Nhi Trung ương, tổng số ca nhiễm virus Adeno ghi nhận trong toàn bệnh viện từ đầu năm 2022 là 1.406 ca bệnh, số ca bệnh nội trú 811, có 7 ca tử vong.



Tỷ lệ chung trẻ mắc virus Adeno nhập viện chiếm khoảng 4% so với tổng số người bệnh điều trị nội trú.



Trước đó, tính đến ngày 12/9, bệnh viện đã ghi nhận 412 ca nhiễm Adenovirus. Như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày qua, tại bệnh viện đã ghi nhận thêm gần 1.000 trường hợp mắc Adenovirus.



Từ tháng 8/2022 đến nay, số ca bệnh virus Adeno dương tính phát hiện tại bệnh viện tăng cao. Chỉ tính riêng từ tháng Tám đến ngày 21/9/2022, tổng số ca bệnh virus Adeno phát hiện là 1.316 trường hợp với 738 bệnh nhân nội trú. Tỷ lệ chung trẻ mắc virus Adeno nhập viện chiếm khoảng 4% so với tổng số người bệnh điều trị nội trú.



Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết trước diễn biến các ca mắc virus Adeno đang có xu hướng tăng cao, bệnh viện đã nhanh chóng ban hành các tài liệu hướng dẫn về quản lý, phân luồng tiếp nhận, cách ly điều trị và dự phòng lây nhiễm virus Adeno.



Các đơn vị trong bệnh viện tăng cường phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ, chỉ định xét nghiệm xác định căn nguyên phù hợp; kê đơn và hướng dẫn chăm sóc đối với bệnh nhi nhẹ, bệnh nhi điều trị ngoại trú và phân luồng cách ly kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Adeno hoặc các trường hợp các xác định nhiễm virus Adeno.



Bệnh viện đã bố trí 300 giường bệnh để thu dung điều trị bệnh nhi nhiễm Adenovirus nhập viện theo nhóm bệnh nhẹ, bệnh có tổn thương hô hấp đơn thuần hoặc kết hợp với bệnh lý nền, bệnh kèm theo nặng. Các bệnh nhi nằm viện được chăm sóc và điều trị tại khu vực riêng, không phải nằm ghép, đảm bảo mỗi trẻ một giường bệnh.



Trước thực tiễn số trẻ mắc virus Adeno gia tăng, ngày 21/9, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; sở y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống bệnh do virus Adeno.



Để chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, Cục Y tế dự phòng đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch do virus Adeno, triển khai xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng. Báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Theo T.G (Vietnam+)