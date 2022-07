Nhiều trẻ sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan

Những ngày qua, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM) liên tiếp điều trị cho 5 trẻ sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa.





Ngày 18.7, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, cho biết các trẻ đều có cơ địa thừa cân, béo phì. Trong 3-4 ngày đầu sốt cao, sau đó hết sốt nhưng có các biểu hiện như đau bụng, ói, lừ đừ, tay chân lạnh, nhập viện trong tình trạng mạch không ổn định, khó thở, huyết áp khó đo, bắt đầu sốc sốt xuất huyết, chuyển biến nặng.



Ngày thứ 4 hết sốt nhưng bắt đầu sốc sốt xuất huyết



Trường hợp thứ nhất là bé Tr.M.Kh (14 tuổi, nam, cân nặng 72 kg), ở Tam Bình, Vĩnh Long. Trẻ bệnh 4 ngày, trong đó từ ngày 1 - 3 trẻ sốt 39 độ C, nhức đầu, đau cơ. Ngày thứ 4 trẻ hết sốt, đau bụng ói, lừ đừ, tay chân lạnh nhập bệnh viện địa phương trọng tình trạng mạch khó bắt, huyết áp khó đo, được truyền dịch chống sốc theo phác đồ, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Tại đây trẻ còn biểu hiện sốc mạch, khó thở.



Chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng N4 tái sốc, sốc kéo dài, tổn thương gan, suy hô hấp, béo phì, được điều trị tiếp tục truyền dịch chống sốc, huyết áp động mạch xâm lấn, hỗ trợ thở oxy, sau đó đặt nội khí quản giúp thở, đo áp lực bàng quang, truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc, điều trị hỗ trợ gan.



Tình trạng suy hô hấp do tràn dịch màng bụng, màng phổi lượng nhiều, áp lực bàng quang tăng được chọc dẫn lưu dịch ổ bụng giải áp. Kết quả sau gần 1 tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, được cai máy thở, tỉnh táo.

Rối loạn đông máu, tổn thương gan từ ngày thứ 5



Trường hợp 2 là bé trai N.K.B.M (5 tuổi, nặng 20 kg, ngụ ở Đức Hòa, Long An), bệnh sử sốt 4 ngày. Ngày thứ 5 sốc sốt xuất huyết, nhập bệnh viện địa phương trong tình trạng sốc sâu, chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố trong tình trạng sốc kéo dài, suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan.



Trẻ được truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp thở máy, chọc dò dẫn lưu màng bụng giải áp, truyền máu và chế phẩm máu, điều trị hỗ trợ gan, điều chỉnh toan máu. Kết quả sau hơn 1 tuần điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần, cai máy thở, tỉnh táo.



Trường hợp 3, 4 gồm 2 trẻ nam cùng 11 tuổi là bé T.X.Q.B (55 kg, ở Long An) và Ph.H.S. (53 kg, ở Bến Tre). Cả 2 trẻ đều sốc sốt xuất huyết vào ngày 5 của bệnh, diễn tiến kéo dài và biến chứng suy hô hấp rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, được điều trị tích cực với dịch truyền cao phân tử HES 130 6% phối hợp albumin 10%, hỗ trợ hô hấp thở máy không xâm nhập, tình trạng cải thiện dần sau 4-5 ngày điều trị. Đây là các trường hợp được áp dụng truyền cao phân tử và albumin giúp cải thiện tình trạng sốc và suy hô hấp ở trẻ sốc sốt huyết huyết.





Hai trẻ nam 11 tuổi Long An và Bến Tre sốc sốt xuất dengue nặng thở máy không xâm nhập. Ảnh: BSCC



Phải lọc máu liên tục 3 chu kỳ, tổn thương gan, thận nặng



Trường hợp thứ 5 là bé Ph.N.Th.K (4 tuổi, nữ, ở Hóc Môn, TP.HCM), cân nặng 22 kg, thừa cân. Trong 4 ngày đầu bé sốt cao liên tục, ngày thứ 5 trẻ hết sốt, ói ra dịch lợn cợn, tay chân lạnh nên nhập viện địa phương trong tình trạng mạch nhẹ khó bắt, huyết áp khó đo, chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.



Tại đây trẻ còn biểu hiện sốc sâu, suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa, tiêu phân đen, được truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp, thở máy không xâm nhập, chọc dẫn lưu dịch ổ bụng giải áp, truyền máu, chế phẩm máu, điều trị hỗ trợ gan. Tình trạng diễn tiến nặng, sốc kéo dài gây tổn thương gan, thận nặng, suy đa cơ quan, được tiến hành lọc máu liên tục 3 chu kỳ. Kết quả sau hơn 2 tuần điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần, chức năng gan thận trở về bình thường, cai được máy thở, tỉnh táo.





Trẻ Ph.N.Th.K (4 tuổi) sốc sốt xuất dengue nặng, suy đa cơ quan được lọc máu liên tục. Ảnh: BSCC





Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh tích cực diệt muỗi, lăng quăng, ngủ mùng và cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời.



Nếu thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, có biểu hiện quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì, đau bụng; chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen; tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống..., cần sớm đưa trẻ vào bệnh viện để điều trị kịp thời.

Theo LÊ CẦM (TNO)