Kỳ lạ người phụ nữ mang thai 4 nhưng mới chỉ sinh 2

Một phụ nữ Trung Quốc mang thai bốn bé đã sinh được hai bé trai cách đây một tuần. Tuy nhiên, hai bào thai còn lại vẫn còn trong bụng mẹ.



Dù mang thai 4, người phụ nữ 22 tuổi ở Trung Quốc mới chỉ sinh 2 bé. Ảnh chụp màn hình south china morning post



South China Morning Post ngày 2.4 đưa tin một người phụ nữ mang thai 4 bé ở Trung Quốc đã sinh ra hai bé trai. Tuy vậy, hai bào thai còn lại vẫn còn trong bụng mẹ.



Bé đầu tiên nặng 700g và sinh ra vào ngày 22.3 tại bệnh viện Qilu của Đại học Sơn Đông ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông ở miền đông Trung Quốc, khi được 25 tuần 6 ngày tuổi. Bốn ngày sau, bé trai thứ hai chào đời và nặng 800g.



Bác sĩ Ma Yuyan tại bệnh viện Qilu cho biết hai bé trai này đang phải ở trong lồng ấp. Các bác sĩ cũng đang cố gắng trì hoãn việc sinh hai bé còn lại vì trẻ sinh non có nguy cơ bị biến chứng.



“Các con tôi đang ở trong lồng ấp. Tôi vẫn chưa nhìn thấy chúng”, người cha tên Chu cho biết.



Ông Chu nói ban đầu các bác sĩ thông báo người vợ 22 tuổi của ông mang thai ba vì thai nhi thứ tư bị che khuất trong quá trình kiểm tra sức khỏe. Khi họ phát hiện em bé thứ tư thì đã quá muộn để giảm số lượng thai nhi lại.



Hai vợ chồng sống ở vùng nông thôn Tế Ninh của tỉnh Sơn Đông. Họ chỉ có thu nhập 5.000 nhân dân tệ (khoảng 18 triệu đồng) mỗi tháng. Vì vậy, việc phải chi 10.000 nhân dân tệ mỗi ngày cho mỗi em bé nằm trong lồng ấp là gánh nặng tài chính lớn.



Bác sĩ Ma cho biết thai phụ đến khám khi thai được 22 tuần tuổi và đã được cấp cứu ngay vì có vấn đề với cổ tử cung .



Ba tuần sau, con trai đầu lòng của cô chào đời. Các bác sĩ lại tiến hành cấp cứu nhưng 4 ngày sau, bé trai thứ 2 cũng tiếp tục được sinh non.



“Chúng tôi không khuyến khích phụ nữ mang quá nhiều thai nhi vì tỷ lệ người bị chuyển dạ sinh non, vỡ ối sớm và các tình trạng như tăng huyết áp và tiểu đường khá cao”, bác sĩ Ma nói.



Việc phụ nữ mang đa thai sinh con cách ngày rất hiếm xảy ra trên thế giới. Tuy vậy, vào năm 2017, một phụ nữ ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc thuộc miền trung Trung Quốc, đã sinh một bé trai sớm hơn hai chị gái 6 ngày.

