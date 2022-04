Bé trai 2 tuổi hôn mê vì ngộ độc rượu

Bệnh nhi có cơn kích thích vật vã, co giật toàn thân được chẩn đoán ngộ độc rượu sau khi uống hết bát rượu khoảng 200 ml vì nhầm tưởng đó là nước lọc.





Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai ngày 12-4 cho biết tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhi S.S.B. (2 tuổi, dân tộc Mông, trú tại huyện Bắc Hà, Lào Cai) trong tình trạng hôn mê, có các cơn co giật dài toàn thân.



Ông nội của bệnh nhi cho biết khoảng 2 giờ ngày 5-4, bệnh nhi dậy uống nước. Thấy ca rượu để trên bàn nên rót ra bát uống gần hết một bát (khoảng 200 ml rượu). Đây là số rượu do gia đình uống còn lại từ hôm trước.



Sau đó, bệnh nhi đi ngủ, đến sáng người nhà gọi không tỉnh, có cơn kích thích vật vã, co giật toàn thân. Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng và chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai.





Không cho trẻ nhỏ uống thử rượu, bia - Ảnh minh hoạ



Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị ngộ độc rượu, xử trí cấp cứu theo phác đồ ngộ độc, truyền dịch, bù nước điện giải. Sau gần 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã hồi tỉnh, lấy lại được ý thức, sức khỏe ổn định.



Bác sĩ Vũ Thị Hải Yến, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai, cho biết đây là trường hợp ngộ độc rượu ở trẻ có độ tuổi nhỏ nhất từ trước đến nay tại bệnh viện.



Theo bác sĩ Yến, nhiều người nghĩ rằng cho trẻ nếm thử một chút rượu, bia sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng với trẻ nhỏ chỉ cần uống một ngụm nhỏ cũng có thể bị ảnh hưởng vì cồn gây kích thích thần kinh. Khi uống số lượng lớn sẽ gây hại cho não, mắt, gan, thận, thần kinh... của trẻ. Do đó, người lớn tuyệt đối không cho trẻ nhỏ uống thử bia, rượu cũng như các thức uống có cồn.

Theo H.Anh (NLĐO)