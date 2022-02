Trùng hợp những "công dân nhí" chào đời ở 2 bệnh viện phụ sản lớn nhất Hà Nội

Hai "công dân nhí" đều có cân nặng 3,3 kg "xông đất" hai bệnh viện phụ sản ở Hà Nội đúng thời chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Một trong số này là bé trai con sản phụ mắc Covid-19 nhập viện điều trị từ trước đó.





Đúng 0 giờ 2 phút, 00 giây ngày 1-2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, bé trai nặng 3,3 kg là con trai thứ 2 của cặp vợ chồng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cất tiếng khóc chào đời tại Khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.



"Một bé trai khỏe mạnh, tiếng khóc rất to. Chúc mừng gia đình"- PGS-TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thông báo với bố em bé, sau khi ông đỡ đẻ cho hai mẹ con an toàn.





Ngay sau khi sinh, em bé được da kề da với mẹ





Đây cũng là "công dân nhí" đầu tiên "xông đất" Bệnh viện phụ sản Trung ương trong năm Nhâm dần. Em bé chào đời bằng phương pháp sinh thường ở tuần thứ 40.



Anh Vũ Đức Khánh, bố em bé chia sẻ: "Trước đó 2 ngày trước, vợ anh kêu bụng nặng nặng, cả hai vợ chồng mất 2 ngày suy nghĩ, chọn tên cho bé. Cứ tưởng đã "chốt" được tên cho con, nhưng con sinh thời khắc đặc biệt quá, lúc vợ lên bàn đẻ rồi, tôi vẫn ngồi ngoài hàng lang để nghĩ tên. Tôi muốn bàn với vợ để chọn cho con một cái tên thật ý nghĩa với thời khắc chào đời của con với hy vọng con mình sẽ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thành công trong tương lai".





Cậu bé sinh lúc 00h2 phút tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.





PGS Trần Danh Cường chia sẻ, kể từ khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo bệnh viện, tất cả các năm ông đều vào đón em bé sinh vào thời khắc linh thiêng của trời đất, của mỗi con người.



"Một em bé ra đời khỏe mạnh, bình an đã là một điều tuyệt vời, sinh ở thời khắc này càng thấy xúc động hơn. Tôi hi vọng năm 2022 dịch bệnh được khống chế, mọi công việc, cuộc sống trở về bình thường, tất cả mọi người cũng may mắn như em bé sinh vào đúng thời khắc giao thừa"- PGS Cường bày tỏ.



Trong thời gian khoảng 1 tiếng sau giao thừa Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng đón thêm 5 "công dân nhí" khác chào đời.





Bé trai nặng 3,3 kg con một sản phụ mắc Covid-19 chào đời khỏe mạnh trong đêm giao thừa





Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các y bác sĩ cũng đỡ đẻ thành công cho 2 con sản phụ Nguyễn Hải Linh, ở Chí Linh, Hải Dương. Thai phụ mắc Covid-19 và nhập viện ngày 20-1 khi thai 37 tuần. Thời điểm nhập viện, sản phụ chưa tiêm vắc-xin Covid-19.



Đêm 31-1, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Bé trai chào đời đúng thời khắc giao thừa bằng phương pháp sinh mổ với cân nặng 3,3 kg. Sau sinh, sức khỏe hai mẹ con đều ổn định.

Theo N.Dung - H.Châu (NLĐO)