Gia Lai: Bé trai con sản phụ F0 chào đời an toàn trong đêm Giao thừa

(GLO)- Khoảng 23 giờ đêm Giao thừa, các y-bác sĩ Bệnh viện 331 (Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3 tỉnh Gia Lai) đã mổ cấp cứu thành công cho 1 thai phụ là F0. Bé trai nặng 3,2 kg chào đời an toàn trong niềm vui của tất cả mọi người trong thời khắc chuyển giao năm mới.





Bác sĩ Lâm Mậu Hiền-Trưởng khoa Ngoại-Sản (Bệnh viện 331), Trưởng kíp mổ-cho biết: Lúc 20 giờ 30 phút ngày 31-1, chị Rmah Băng (SN 2003, trú tại làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng thai lần 1 đủ tháng chuyển dạ, mở 2 phân, ngôi đầu, ối hết, nhau quấn cổ 1 vòng, suy thai trên nền bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ chỉ định cho mổ cấp cứu và chuyển gấp vào phòng phẫu thuật. Ca mổ thành công, bé trai chào đời an toàn, mạnh khỏe, nặng 3,2 kg, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch.

Bé trai chào đời an toàn trong đêm Giao thừa tại Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3 (Bệnh viện 331). Ảnh: Bệnh viện cung cấp



Đón con khỏe mạnh từ tay các y-bác sĩ, anh Kpuih Tùng vô cùng xúc động. Lúc đi cùng vợ lên tuyến trên cấp cứu, anh Tùng hết sức lo lắng. Đây là con đầu lòng của hai vợ chồng, vợ anh lại đang là F0. “Con chào đời khỏe mạnh, an toàn, mình hạnh phúc vô cùng. Xin gửi lời cảm ơn đến các y-bác sĩ bệnh viện đã phẫu thuật thành công an toàn cho vợ mình và chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc”-anh Tùng bày tỏ.



Theo bác sĩ Nguyễn Thành Chung-Phó Giám đốc Bệnh viện 331, bé sơ sinh được y-bác sĩ chăm sóc bước đầu và sau đó chuyển giao cho người thân đi cùng. Để đảm bảo an toàn, phòng-chống lây nhiễm chéo, các y-bác sĩ đã hướng dẫn cụ thể biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 và cách chăm sóc trẻ sơ sinh cho người thân. “Nhiều năm đón Tết tại bệnh viện nhưng đây là một cái Tết hết sức đặc biệt, khi bệnh viện chuyển đổi công năng thành Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3. Đêm Giao thừa, lãnh đạo bệnh viện đã mặc trang phục bảo hộ theo quy định đi từng khoa, phòng chúc Tết các y-bác sĩ làm nhiệm vụ trong dịp Tết và các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị”-bác sĩ Chung cho biết.



Bệnh viện 331 được chuyển đổi công năng thành Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3, có quy mô 100 giường, chuyên điều trị các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có kèm bệnh lý nền, bệnh nhân dương tính cần điều trị ngoại, sản, thận nhân tạo. Kể từ khi chuyển đổi công năng, từ tháng 8-2021 đến nay, bệnh viện đã thu dung và điều trị cho gần 700 F0. Trong số này, có nhiều thai phụ đã chuyển dạ và sinh con an toàn tại viện, nhiều trường hợp cấp cứu phẫu thuật thành công bảo toàn tính mạng cho mẹ và bé. Tính đến sáng 1-2 (mùng 1 Tết năm Nhâm Dần), Bệnh viện 331 còn khoảng 60 F0 đang nằm điều trị và có hơn 30 y-bác sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ xuyên Tết để đảm bảo chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân.



NHƯ NGUYỆN