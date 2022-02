Bé 5 tháng tuổi suýt hoại tử ngón chân vì 1 sợi tóc

Một bé trai 5 tháng tuổi ở Mỹ đã bị sợi tóc quấn chặt quanh ngón chân mà mẹ không hay biết. Sợi tóc ngăn cản lưu thông máu, khiến ngón chân sưng tấy, chuyển sang màu tím và có thể dẫn đến hoại tử.





Cô Sara Ward, 33 tuổi, sống với chồng và con trai là bé Logan ở bang Missouri (Mỹ). Vào cuối tháng 1.2022, cô Sara phát hiện một vết hằn mỏng bao quanh ngón chân giữa bàn chân phải của con trai 5 tháng tuổi, theo tờ New York Post (Mỹ).



Tuy nhiên, cô đã phớt lờ và không nghĩ nhiều đến nó. “Nó không có vẻ gì nguy hiểm vào thời điểm đó và vợ chồng tôi nghĩ có thể da con chỉ bị kích ứng một chút”, cô Sara kể lại.





Sợi tóc quấn quanh ngón chân đã khiến ngón chân bé Logan bị sưng và chuyển sang màu tím. Minh họa: SHUTTERSTOCK



Chỉ 3 ngày sau, ngón chân của bé Logan đã sưng tấy và chuyển sang màu tím. Cô Sara và chồng đã vội đưa con đến bệnh viện kiểm tra.



Bác sĩ chẩn đoán cậu bé mắc hội chứng garo do tóc. Đây là tình trạng lâm sàng hiếm gặp liên quan đến tóc. Tình trạng này sẽ làm gián đoạn lưu thông máu và gây tổn thương mô.



Sợi tóc quấn quanh ngón chân của bé Logan mỏng đến mức bác sĩ lo lắng sẽ không thể lấy ra. Khi đó, họ bắt buộc phải đưa bé đi phẫu thuật. Nếu không điều trị kịp thời, ngón nhân có thể hoại tử.



“Các bác sĩ đã mất khoảng 40 phút để lấy sợi tóc ra ngoài. Họ đã dùng những dụng cụ như nhíp, kính lúp và đèn chiếu sáng đặc biệt. Con trai tôi vì bị đau nên vừa khóc vừa đá và không thể giữ yên bàn chân để bác sĩ làm việc”, cô Sara kể lại.



Thậm chí, bác sĩ đã dùng kem tẩy lông để phá hủy sợi tóc và kem gây tê để bé Logan ngừng giãy khóc. Cuối cùng, họ đã lấy thành công sợi tóc ra ngoài. Bé Logan được yêu cầu nằm lại bệnh viện để theo dõi và đảm bảo máu đã lưu thông trở lại ngón chân.



Qua ngày hôm sau, ngón chân cậu bé đã chuyển sang màu hồng. Logan xuất viện mà không cần phẫu thuật.



Cô Sara đã chia sẻ câu chuyện này với mọi người với mong muốn nâng cao nhận thức của cha mẹ về hội chứng garo do tóc. Cô khuyến cáo các phụ huynh có con nhỏ hãy thường xuyên kiểm tra ngón tay, ngón chân, bộ phận sinh dục dù có là bé trai hay gái. Cách này có thể sớm phát hiện hội chứng garo do tóc, theo New York Post.

Theo NGỌC QUÝ (TNO)