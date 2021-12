Xông lá thuốc phòng ngừa Covid-19, bé gái bị bỏng nguy kịch

Đang xông lá thuốc mới nhằm ngừa Covid-19 thì bệnh nhi co giật ngã úp mặt vào nồi nước xông, bị bỏng nặng vùng mặt.



Ngày 18.12, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết khoa này vừa tiếp nhận bé gái T.L.N.P (14 tuổi, ngụ Đồng Nai) trong tình trạng bị bỏng nặng sau xông lá thuốc phòng ngừa Covid-19.





Tình trạng của bệnh nhi bị bỏng rất nặng. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 2





Trước đó, bệnh nhi được gia đình cho xông lá thuốc để phòng ngừa Covid-19, trong lúc xông em đột ngột lên cơn co giật và ngã úp mặt vào nồi nước xông đang sôi khoảng 1 phút, sau đó bất tỉnh.



Bệnh nhi nhập viện Bệnh viện Đồng Nai trong tình trạng bỏng nước sôi nặng khu vực đầu - mặt - cổ. Sau đó, Bệnh viện Đồng Nai chuyển bệnh nhi đến chuyển Bệnh viện Nhi đồng 2. Tình trạng bệnh nhi phải trợ thở bằng máy, truyền dịch nuôi ăn, được sử dụng kháng sinh mạnh nhằm khống chế nhiễm trùng từ các vết bỏng. Dự hậu có thể ảnh hưởng đến ngoại hình và sinh hoạt từ các sẹo dính về sau.



Qua trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo việc xông lá thuốc, tinh dầu chỉ giúp làm dịu triệu chứng hô hấp, dịu thần kinh, giảm đau nhức nhưng không thể giúp ngăn ngừa hay chữa khỏi bệnh Covid-19.



Do đó, phụ huynh lưu ý không lạm dụng xông hơi, không được xông trực tiếp vào người, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 30 tháng, trẻ có tiền sử động kinh, sốt co giật hay người dị ứng với tinh dầu. Trẻ có bệnh lý nền cần tuân thủ theo tư vấn và chỉ định của bác sĩ.

Theo DUY TÍNH (TNO)