Phú Yên: Mổ lấy thai nhi cho sản phụ viêm phổi nặng mắc COVID-19

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)



Tối 18/9, bác sỹ Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng một êkíp của Bệnh viện Sản-Nhi Phú Yên đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai an toàn cho một thai phụ mang thai tuần 37 bị viêm phổi nặng, dương tính với SARS-CoV-2.



Thai phụ 33 tuổi là công dân Phú Yên sinh sống tại tỉnh Bình Dương, vừa được tỉnh Phú Yên đón về địa phương theo kế hoạch đón công dân.



Qua xét nghiệm, thai phụ được phát hiện mắc COVID-19 và được cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa.



Ngày 17/9, thai phụ được chuyển đến khu dương tính Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để tiếp tục điều trị với biểu hiện viêm phổi nặng, khó thở.



Trưa 18/9, nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu suy thai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cùng Bệnh viện Sản-Nhi Phú Yên đã hội chẩn quyết định phẫu thuật lấy thai nhi.



Do thai phụ bị viêm phổi nặng, khó thở nên việc theo dõi và thực hiện các thao tác mổ lấy thai phức tạp hơn bình thường.



Ca mổ diễn ra trong một giờ đồng hồ, em bé nặng 3,4kg, khỏe mạnh, được đưa đến Khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện Sản-Nhi Phú Yên để chăm sóc, theo dõi; sản phụ tiếp tục được điều trị tại khu dương tính, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.



Theo bác sỹ chuyên khoa II Châu Khắc Toàn, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên: “Ca mổ đã thành công an toàn cho cả mẹ và bé. Chúng tôi quyết định mổ để cứu em bé, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho người mẹ đang bị viêm phổi nặng. Nếu tiếp tục để thai nhi trong bụng, người mẹ càng khó thở hơn”.

Phạm Cường (TTXVN/Vietnam+)