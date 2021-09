Gia Lai: Phẫu thuật thành công cho 1 sản phụ là F0

(GLO)- Chiều 2-9, bác sĩ CKII Vũ Trọng Dũng-Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 331, Giám đốc Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3-cho biết: Chiều 2-9, ê kíp gồm các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Bệnh viện 331 đã phẫu thuật lấy thai an toàn cho 1 sản phụ là F0. Bé gái nặng 2,9 kg chào đời an toàn, khỏe mạnh.





Bé gái nặng 2,9 kg chào đời an toàn đúng Ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, sản phụ là R.L.L.T.D. (SN 2000; địa chỉ tại thôn Bình Hòa, xã Chư Răng, huyện Ia Pa). Chị D. bị nhiễm Covid-19 và vào Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3 từ ngày 13-8. Lúc đó, bệnh nhân đang mang thai 35 tuần.



Theo dõi đến ngày 1-9, sản phụ tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không khó thở. Qua siêu âm thai con so đủ tháng thiểu ối, theo dõi thiếu máu mãn mức độ trung bình. Các bác sĩ hội chẩn chỉ định phẫu thuật lấy thai nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ và con. Công tác phòng-chống lây nhiễm chéo được thực hiện nghiêm ngặt đảm bảo quy trình. Vì là con của bệnh nhân mắc Covid-19, để phòng-chống lây chéo và an toàn cho cháu bé, Bệnh viện 331 cử một kíp nữ hộ sinh và bác sĩ chăm sóc cháu bé trong thời gian ở viện.



Được biết, đây là sản phụ mắc Covid-19 thứ 2 tại Gia Lai sinh con an toàn. Trước đó, ngày 5-8, một sản phụ là F0 đã được phẫu thuật lấy thai, bé trai nặng 3 kg chào đời an toàn tại Bệnh viện dã chiến tỉnh.



NHƯ NGUYỆN