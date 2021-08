Chuyện về những cháu bé chào đời trong bệnh viện dã chiến

(GLO)- Chào đời ngay tại bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Gia Lai, những cháu bé sơ sinh là con của F1, F0 được các y-bác sĩ chăm sóc tận tình, đặc biệt phòng-chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Tại Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3, sáng 10-8, một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm con của sản phụ là F1 vừa chào đời bằng phương pháp phẫu thuật lấy thai. Bác sĩ Vũ Trọng Dũng-Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 331, Giám đốc Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3-thông tin: Bé trai nặng 3,3 kg chào đời an toàn, khỏe mạnh trong niềm hân hoan của các y-bác sĩ và sản phụ. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng-chống lây nhiễm chéo được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn từ Sở Y tế.

Còn bác sĩ Ngô Văn Công-trưởng kíp mổ thì cho hay: Thai phụ được cách ly điều trị tại đây từ ngày 3-8. Khi chuyển đến Bệnh viện, chị này đang mang thai 39 tuần, không ho, sốt, sức khỏe ổn định. Đêm 9-8, thai phụ vỡ ối và được theo dõi sát sao. Đến sáng 10-8, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy thai. Cũng trong sáng 10-8, 1 thai phụ là F0 mang thai hơn 36 tuần có dấu hiệu chuyển dạ giai đoạn đầu đang được theo dõi chặt chẽ.

Bé trai có mẹ là F1 chào đời an toàn, nặng 3,3 kg tại Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3 sáng 10-8. Ảnh: Như Nguyện

Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3 được kích hoạt và vận hành từ chiều 31-7. Hiện Bệnh viện đang cách ly, điều trị 72 F0 và 4 F1, trong đó có 5 thai phụ (1 ca đã sinh vào sáng 10-8, 1 ca chuyển dạ đang theo dõi). Bác sĩ Vũ Trọng Dũng cho biết: Bệnh viện có nhiệm vụ tổ chức thu dung, cách ly, chăm sóc, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 thể không triệu chứng, mức độ nhẹ đến trung bình; các trường hợp F1, người trở về từ vùng dịch có chỉ định điều trị ngoại, sản khoa. Bệnh viện thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Sở Y tế và phạm vi chuyên môn của cán bộ đến hỗ trợ. Hiện đơn vị có hơn 80 nhân viên (trong đó có 23 bác sĩ) trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân. “Chúng tôi chia làm 2 kíp trực, mỗi kíp 21 ngày và luân phiên nhau. Mọi nhân viên đều xác định cuộc chiến chống dịch sẽ còn lâu dài, nhiều khó khăn vất vả nhưng luôn động viên nhau nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”-bác sĩ Dũng nói.

Trước đó, chiều 5-8, bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh-thông tin: Ê kíp mổ do bác sĩ Phạm Thị Thanh Mai (Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) làm trưởng kíp đã tiến hành phẫu thuật lấy thai an toàn cho sản phụ là F0 (bệnh nhân 109113). Bé trai nặng 3 kg chào đời an toàn vào 12 giờ trưa 5-8. Sau khi sinh, bé có dấu hiệu vàng da. Nhằm đảm bảo các điều kiện chăm sóc tốt nhất và phòng-chống lây nhiễm chéo, cháu bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi tỉnh. Đến nay, bé đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Gia Lai thay phiên chăm sóc cho bé trai có mẹ là F0. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ Từ Thị Mai Linh-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-cho biết: “Do có yếu tố dịch tễ Covid-19 nên đơn vị bố trí cháu điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới và cử bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc”. Là người trực tiếp thăm khám và điều trị cho bé, bác sĩ Võ Thị Thu chia sẻ: “Hiện tình trạng vàng da của bé đã được điều trị ổn định, cháu bú tốt và rất ít quấy khóc. Chúng tôi phân công trực chăm sóc bé, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cháu”.

Bà Hứa Thị Hà-bà ngoại của cháu bé-cho hay: “Nghe tin con gái sinh mổ an toàn, tôi mừng lắm. Lúc con dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa vào viện cách ly, điều trị, tôi mất ăn mất ngủ nhiều đêm. Lo là vì con gần đến ngày sinh nhưng không ai ở cạnh chăm sóc. Các y-bác sĩ đã chăm sóc chu đáo và giúp cháu “mẹ tròn con vuông”, tôi biết ơn nhiều lắm. Cháu chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt nên tôi nghĩ đặt tên cho nó là Dã Chiến để nhớ kỷ niệm khó quên này. Tuy ý định là vậy nhưng còn phải chờ ông bà nội cháu quyết nữa”.

Theo bà Hà, con trai, con dâu và con gái bà làm công nhân tại Bình Dương. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, cuối tháng 7, các con bà thuê xe về Gia Lai và được cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Sau đó, con dâu và con gái có kết quả mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển về Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ngày 31-7, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện dã chiến tỉnh cách ly, điều trị đến nay.