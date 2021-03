Bé 2 tuổi bị bỏng nặng do rơi vào bếp lửa

Ngày 5.3, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, đã chuyển một cháu bé bị bỏng nặng đến Bệnh viện Nhi đồng II (TPHCM) để tiếp tục điều trị sau khi cháu bé này rơi vào bếp lửa.



Hai mẹ con chị Lý Thị My tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: T.X



Bệnh nhân được xác định là cháu Sùng A Thanh (2 tuổi ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk).



Trước đó, ngày 25.1, người mẹ là Lý Thị My (20 tuổi) để cháu chơi trên giường rồi ra vườn hái rau. Không may, cháu Thanh bị ngã, rơi trúng vào bếp lửa.



Một lúc sau, chị My vào, phát hiện liền bế cháu đưa đến Trung tâm y tế huyện Lắk. Tại đây, các bác sĩ đã sơ cứu, tiêm và cho cháu thuốc, rồi gia đình xin được về nhà ăn Tết.



Đến ngày 3.3, tay và lưng của cháu Thanh bị mưng mủ, lở loét rất nặng.



Tuy nhiên, gia đình không có điều kiện để đưa cháu đến bệnh viện. Sau khi biết chuyện, một số mạnh thường quân đã xuống tận nhà đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu và điều trị.



Qua chuẩn đoán, cháu bị bỏng độ 3 ở tay phải và vùng lưng, nhiễm trùng cẳng tay, bàn tay phải, hoại tử đốt xa các ngón tay, nguy cơ hoại tử bàn tay rất cao.



Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định chuyển cháu Thanh đến Bệnh viện Nhi đồng II (TPHCM) để tiếp tục điều trị.



Được biết, gia đình cháu Thanh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Ngày cháu nhập viện, gia đình vỏn vẹn chỉ có 200.000 đồng.

Theo BẢO TRUNG (LĐO)