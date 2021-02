2 trẻ bị ngộ độc nghi do uống nhầm hóa chất diệt chuột, 1 bé đã tử vong

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận 2 trẻ nhỏ bị ngộ độc là bệnh nhi D. D.K (3 tuổi) và D. C.H (5 tuổi). Đây là 2 anh em họ cùng trú tại xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, một bé đã tử vong.





Ngày 19.2 vừa qua, trước khi nhập viện 30 phút, gia đình phát hiện 2 bệnh nhi có dấu hiệu nôn và co giật nên đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang để cấp cứu.



Bệnh nhi D.C.H nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật liên tục. Tiếp sau đó bệnh nhi D.D.K cũng có các dấu hiệu nôn nhiều, mệt mỏi.



Ngay lập tức, kíp trực cấp cứu khoa Nhi đã xử trí chống co giật, đặt nội khí quản, thở máy, rửa dạ dày cho 2 bệnh nhi. Do tình trạng nguy kịch, 1 bệnh nhi đã tử vong. Cháu bé còn lại đã được chuyển tuyến về Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).



Thông qua các triệu chứng biểu hiện, bác sĩ tua trực nghĩ nhiều 2 trẻ bị ngộ độc thuốc diệt chuột, cũng như các hóa chất độc hại tương tự…



Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé K được thở máy, lọc máu liên tục, kết quả xét nghiệm chưa phát hiện ra hóa chất ngộ độc. Các bác sĩ nghĩ nhiều đến ngộ độc thuốc diệt chuột. Sau 5 ngày điều trị, bé bắt đầu tỉnh dần, cai được máy thở.



Theo Bác sĩ Đỗ Thị Thu Giang - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, các gia đình hãy bảo quản các loại thuốc, hóa chất cẩn thận, để cao khỏi tầm tay với của trẻ.



Nếu phát hiện trẻ uống nhầm thuốc diệt chuột hoặc các hóa chất độc hại, thì cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Khi đi nhớ mang theo vỏ thuốc hoặc chai hóa chất mà trẻ uống nhầm để các bác sĩ có hướng xử lý kịp thời và chính xác.

