Bé 6 tháng tử vong khi ngủ cùng bố mẹ: Bác sĩ cảnh báo điều ít ai để ý

Cháu bé mắc kẹt giữa thành nệm và bức tường khi ngủ cùng bố mẹ. Bé được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhưng khi tới nơi thì đã ngưng tim, ngưng thở. Cuộc hồi sức kéo dài 1 giờ không thể đem lại phép mầu.





Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi giấu tên, địa chỉ ở quận 8 (TP HCM). Cháu bé mới 6 tháng tuổi, được nhập viện vào ngày 3-11 vừa qua, đến trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở do bị ngạt thở.



Kết quả kiểm tra cho thấy đồng tử giãn, mất phải xạ ánh sáng, trương lực cơ tương đối cứng, mất phản xạ hầu họng - là các dấu hiệu cho thấy cháu đã tử vong khá lâu. Các bác sĩ của khoa Cấp cứu vẫn cố hồi sức cho cháu khoảng 1 giờ để tìm kiếm hy vọng, nhưng phép mầu đã không xảy xa.





Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Ảnh mang tính chất minh họa)



Theo lời kể của phụ huynh, lần cuối cùng bố mẹ biết cháu còn sống là khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, bé khóc và được cho bú sữa. Bú xong, bé được đặt nằm ngủ cạnh bố trên giường nệm sát mặt đất, độ dày nệm khoảng 26 cm, trong khi người mẹ xuống nhà ăn sáng rồi đi chợ. Đến 7 giờ người bố thức dậy không thấy con đâu, tìm mãi mới thấy bé nằm sấp, úp mặt, kẹt cả thân người trong khoảng hở giữa thành nệm và tường nên lập tức ẵm bé đi cấp cứu nhưng đã không còn kịp.



Qua phân tích ca tử vong, các bác sĩ đã quyết định kể lại ca bệnh để các phụ huynh có con nhỏ lưu ý và tránh tình huống đáng tiếc. Bởi lẽ, trẻ tử vong do ngủ cùng bố mẹ là dạng tai nạn được cảnh báo khắp thế giới. Trong trường hợp này, bé đã biết lật nên tự lật và mắc kẹt, nguyên nhân tai nạn được các bác sĩ đánh giá là do thiết kế giường người lớn không an toàn như nôi trẻ em.



Theo khuyến cáo của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), cần tuân thủ nguyên tắc vàng ABC để trẻ nhỏ được ngủ an toàn. A là "Alone", tức "một mình", vì thế giới ghi nhận trẻ nhỏ bị người lớn nằm cùng đè ngạt. B là "back", tức "lưng" - nằm bằng lưng của mình, nghĩa là nằm ngửa, bởi nhiều bé bị đặt nằm sấp cũng bị ngạt vì không tự xoay ngửa lại được khi cần thiết. C là "Crib" - "nôi", thành nôi phải chắc chắn, khoảng hở song chắn không quá rộng và không có khả năng khiến bé bị lọt, kẹt như giường của người lớn. Nôi nên đặt cạnh giường bố mẹ.

Theo ANH THƯ (NLĐO)