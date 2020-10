Một sản phụ tử vong vì ngộ độc thuốc tê

Được gây tê tủy sống chuẩn bị mổ đẻ, sản phụ xuất hiện triệu chứng ngộ độc, tử vong.





Ngày 14-10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Sở Y tế đã nhận được báo cáo bước đầu về trường hợp 1 sản phụ tử vong sau khi sinh mổ.



Theo báo cáo, Sản phụ P.T.K.D (25 tuổi, ngụ ở xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi), được người nhà nhập viện vào Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng vào 7 giờ sáng 13-10. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ mang thai lần 2, 39 tuần, có dấu hiệu tiền chuyển dạ. Vì có vết mổ cũ ở lần mang thai đầu, nên lần này sản phụ được chỉ định mổ đẻ.





Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng. Ảnh: T.Trực



Đến 10 giờ cùng ngày, sản phụ được đưa vào phòng mổ và được gây tê tủy sống bằng thuốc Bupivacain WPW Spinal 0.5% Heavy. Chỉ sau đó 5 phút, sản phụ xuất hiện triệu chứng đau tê vùng mông rồi co giật hai chân.



Lúc này, kíp mổ đã xử lý bằng cách gây mê toàn thân cho sản phụ và khẩn trương tiến hành mổ lấy thai, đồng thời tiến hành hỗ trợ cấp cứu theo đúng quy định. Bé gái sơ sinh con của sản phụ D được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe tốt với cân nặng 3kg. Sản phụ vẫn xuất hiện triệu chứng co giật toàn thân và tiếp tục được hồi sức tích cực. Sau khoảng 4 giờ, bệnh không cải thiện và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Đến 17 giờ 13-10, sản phụ tiếp tục được chuyển ra Đà Nẵng, tiên lượng xấu. Tuy nhiên, trên đường chuyển viện cấp cứu, sản phụ đã tử vong.



Theo Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, nguyên nhân tử vong được xác định là do bệnh nhân bị ngộ độc thuốc tê trong lúc mổ lấy thai. "Quy trình tiến hành gây tê tủy sống đối sản phụ D đều được thực hiện theo quy định. Nhưng ngay sau đó, bệnh nhân đã có các dấu hiệu của ngộ độc thuốc tê tác động lên hệ thần kinh và tim, mạch. Ngay khi phát hiện, kíp mổ cũng thực hiện đúng các bước xử trí các triệu chứng của ngộ độc thuốc tê. Nhưng rất tiếc, bệnh nhân vẫn không qua khỏi", bác sĩ Hồ Văn Quang- Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng cho biết.



Sau khi sản phụ tử vong, bệnh viện đã gửi lời xin lỗi, chia sẻ để người nhà sản phụ hiểu và đưa về nhà lo hậu sự. Lực lượng chức năng cũng tiến hành điều tra, xác định rõ nguyên nhân sản phụ tử vong.



Trong y khoa, ngộ độc thuốc tê chiếm tỉ lệ 1/10.000 trường hợp. Tỉ lệ xảy ra ngộ độc thuốc tê vô cùng thấp, nhưng tỉ lệ tử vong do ngộ độc thuốc tê lại rất cao.

Theo T.Trực (NLĐO)