Bé trai 7 tuổi bị kéo đâm xuyên cổ khi cắt giấy làm diều

Dùng kéo cắt giấy làm diều, trong lúc chạy chơi, bé trai 7 tuổi ngã vào chiếc kéo và bị kéo đâm xuyên cổ.

Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 23-9 cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân 7 tuổi được chuyển đến từ Bệnh viện sản nhi Ninh Bình với chẩn đoán vết thương phức tạp vùng cổ, sốc, mất máu, theo dõi chấn thương cột sống do kéo đâm.



Hình ảnh dị vật qua phim chụp

Trước đó, ngày 18-9, bé trai 7 tuổi nhặt được chiếc kéo của bạn, sau đó đã dùng để cắt giấy làm diều. Trong lúc chạy chơi, bé chẳng may bị ngã vào chiếc kéo. Cú va chạm khiến cháu bị kéo đâm xuyên cổ. Tại bệnh viện địa phương, bệnh nhân đã được tiêm phòng uốn ván và tiến hành các xét nghiệm cấp cứu trước khi chuyển tuyến điều trị.

Hình ảnh phim chụp cho thấy 2 mũi kéo đi theo 2 hướng khác nhau vào vùng góc hàm sàn miệng và đi xuyên qua hệ thống mạch máu, thần kinh, dừng lại khi cắm vào thân đốt sống cổ C2. Lưỡi kéo chạy sau nằm sát động mạch cảnh trong bên phải.

Tại Bệnh viện nhi Trung ương, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu tối cấp.



Bệnh nhân nhập viện với tổn thương nghiêm trọng vùng cổ - Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ Đặng Hoàng Thơm, Trưởng Khoa Sọ mặt và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết tai nạn vật sắc nhọn đâm vào vùng đầu mặt cổ là tai nạn sinh hoạt thương tích hy hữu ở trẻ em. Vùng đầu mặt cổ là nơi có hệ thống mạch máu và thần kinh rất phức tạp, do vậy với vết thương do vật sắc nhọn đâm vào thì nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng với tỉ lệ tử vong rất cao. Trường hợp cháu bé nói trên rất may mắn hệ thống động mạch cảnh không bị tổn thương nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau 2 giờ phẫu thuật, bác sĩ đã lấy được dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhi, mạch máu, cơ và thần kinh tổn thương được khôi phục. Vùng vạt da bị tổn thương được xử lý bằng kỹ thuật tạo hình thẩm mỹ, để giúp cháu phục hồi tốt về chức năng và thẩm mỹ. Bệnh nhân sẽ dần hồi phục và có thể ra viện trong mấy ngày tới.



Chiếc kéo được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân

Bác sĩ Thơm khuyến cáo có rất nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn sinh hoạt và thương tích ở trẻ em nhưng cách phòng ngừa hiệu quả nhất là sự quan tâm chú ý của người lớn trong quá trình nuôi dạy chăm sóc trẻ. Bên cạnh đó, cha mẹ phải trang bị cho con kiến thức, kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình.

H.Anh (NLĐO)