Bộ Y tế đề nghị cung cấp thông tin sữa có chất ung thư

Hội đồng Người tiêu dùng Hồng Kông vừa kiểm tra 15 loại sữa bột công thức dành cho trẻ em, phát hiện tất cả các mẫu đều chứa chất 3-MCPD. Trong đó, có đến 9 mẫu sữa được kiểm tra chứa chất glycidyl ester (GE) gây ung thư.

Về vấn đề này, PGS-TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết chiều 19-8, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi cơ quan chức năng của Hồng Kông đề nghị cung cấp thông tin về sự việc trên. Ông Phong cũng khẳng định Việt Nam chưa có quy định về 3-MCPD trong sữa công thức, mới chỉ có quy định hàm lượng trong nước tương.



Các loại sữa được cho là có chứa glycidyl ester ở Hồng Kông chưa thấy bày bán tại TP HCM Ảnh: NGUYỄN HẢI

Theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, các loại sữa được cho là chứa chất GE chưa thấy bày bán tại các cửa hàng ở trung tâm TP HCM nhưng được rao bán trên các sàn thương mại điện tử. PGS-TS Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam, cho biết 3-MCPD và GE có trong dầu ăn tinh chế và dầu cọ. Các sản phẩm sữa công thức đều có thành phần dầu thực vật để cung cấp chất béo cho cơ thể nên có thể chứa một lượng rất nhỏ các chất này song ở mức an toàn. Theo Codex quốc tế, hiện chưa có quy định về ngưỡng an toàn của 3-MCPD và GE cho sữa công thức. Còn theo tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (EU), các mức tìm thấy trong sữa ở Hồng Kông đều thấp hơn nhiều so với ngưỡng an toàn EU đưa ra.

Nhóm phóng viên (NLĐO)