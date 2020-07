"Trái tim cho em": Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Trái tim cho em” do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng và Quỹ tài trợ VinaCapital Foundation tổ chức cuối tháng 6 vừa qua. Lần khám sàng lọc này đã mang lại cơ hội chữa bệnh tim miễn phí cho hàng chục trẻ em kém may mắn.

Qua khám sàng lọc bệnh tim cho trên 5.000 trẻ em trên địa bàn tỉnh, đoàn đã phát hiện và chỉ định phẫu thuật 48 trường hợp, tăng 18 trường hợp so với năm 2019. Những trường hợp trên được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục và được Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cùng nhà tài trợ hỗ trợ phẫu thuật miễn phí.

Sinh năm 2019, bé Châu Tuấn Kiệt (thôn 2, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah) thường xuyên đau ốm, chậm lớn. Chị Phạm Thị Thơ-mẹ cháu Kiệt-cho biết: “Gia đình phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh lúc 6 tháng tuổi. Đợt vừa rồi, nghe cán bộ xã thông báo có chương trình này, tôi vội đưa con đến khám. Bác sĩ cho biết, cháu bị thông liên thất phần màng, phải can thiệp bít lỗ thông bằng dụng cụ. Chi phí phẫu thuật lên đến hơn 50 triệu đồng. Vợ chồng tôi kinh tế khó khăn, chồng làm phụ hồ, tôi ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ, không có công việc ổn định. May có chương trình này giúp cháu được chữa bệnh miễn phí. Cảm ơn chương trình đã mang lại niềm hạnh phúc cho các gia đình kém may mắn như tôi”.

Cùng chung niềm vui, gia đình anh Hoàng Anh Xuân (làng Máy, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) chia sẻ: Con trai anh sinh năm 2015. Lúc nhỏ, cháu ốm yếu, ăn uống kém, ăn vào hay nôn thành thử nuôi mãi không lớn. Gia đình đưa đi khám mới biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh.

“Nhà tôi thuộc hộ cận nghèo. Tuy có đưa cháu đi chữa bệnh nhưng chưa tới nơi tới chốn. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị lõm ngực phải đặt khung nâng ngực với chi phí gần 40 triệu đồng. Đây là một khoản tiền không hề nhỏ với gia đình tôi. May mà chương trình đã mang lại cơ hội chữa bệnh cho cháu. Hiện chúng tôi đã làm xong hồ sơ chuyển lên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội”-anh Xuân cho hay.

Một em nhỏ được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí. Ảnh: Như Nguyện

Sau khi có kết quả khám sàng lọc, chị Nơi (xã A Dơk, huyện Đak Đoa) mới biết con mình bị thông liên nhĩ và phải can thiệp bít lỗ thông bằng dụng cụ; chi phí thực hiện phẫu thuật hơn 70 triệu đồng. Số tiền này được bảo hiểm y tế chi trả một phần, phần còn lại sẽ được chương trình hỗ trợ miễn phí.

“Mới đầu, nghe thông báo mình rất lo vì số tiền lớn quá. Nhưng khi được giải thích thì mình yên tâm rồi, cháu được chữa bệnh mà không tốn tiền, mình xúc động lắm, sẽ nhanh làm thủ tục, hồ sơ”-chị Nơi xúc động.

Đồng hành cùng chương trình nhiều năm qua, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng năm nào cũng sắp xếp thời gian để đến Gia Lai khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em. Năm nay, chương trình tổ chức khám sàng lọc tại 9 điểm của 6 huyện, thị xã, thành phố. Dẫu vất vả nhưng các y-bác sĩ đều nhiệt tình, hăng hái.

Theo bác sĩ Võ Ngọc Quý Tuấn, việc khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tim cho trẻ là rất quan trọng, từ đó lên phương án điều trị kịp thời giúp trẻ khỏe mạnh, có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn. “Nếu thấy trẻ có các dấu hiệu như thường bị ho, khò khè tái đi tái lại nhiều lần, thở nhanh, lồng ngực bị rút khi hít vào, sưng phổi, viêm phế quản… thì cần đưa trẻ đi khám”-bác sĩ Tuấn khuyến cáo.

Bà Trần Thị Thu Hà-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết thêm: “Những năm trước, có trường hợp được chỉ định phẫu thuật nhưng gia đình lại không đi dù chúng tôi đã đến nhà vận động. Điều này rất đáng tiếc. Năm nay, chúng tôi cố gắng huy động cán bộ địa phương đến tận nhà thuyết phục, hướng dẫn cụ thể để tất cả các trường hợp được chỉ định phẫu thuật làm hồ sơ, thủ tục phẫu thuật cho trẻ”.

NHƯ NGUYỆN