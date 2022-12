Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Cố gắng hết mình cho danh xưng Miss Intercontinental

Một tháng sau đăng quang Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc bận rộn với những hoạt động tại quê nhà. Cô cho biết, trên cương vị là một hoa hậu quốc tế sẽ cố gắng làm thật nhiều những dự án thiện nguyện, hoạt động xã hội không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia khác để lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Hoa hậu Nguyễn Lê Bảo Ngọc mong sẽ được đi nhiều quốc gia trong nhiệm kỳ Miss Intercontinental. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Xin chào Bảo Ngọc. Đã hơn 1 tháng trôi qua, Bảo Ngọc đã quen với cương vị Miss Intercontinental 2022 chưa?

- Thú thật sau 1 tháng đăng quang Ngọc cũng tạm gọi là quen với danh xưng mới Miss Intercontinental rồi. Một điều rất vui là không chỉ quen mà Ngọc cũng cảm nhận được những thông điệp "Power of Beauty" (Tạm dịch: Sức mạnh của vẻ đẹp) của chiếc vương miện này.

Ngọc nghĩ những giá trị của cuộc thi rất phù hợp với bản thân Ngọc, nên Ngọc sẽ cố gắng hết mình cho danh xưng Miss Intercontinental trong tương lai.

Cuộc sống của bạn thay đổi nhiều không so với khi là Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2022?

- Tất nhiên là có sự thay đổi rồi, Ngọc có nhiều hoạt động khác hơn và có những định hướng mới cho bản thân mình. Bản thân Ngọc luôn là người thích giao lưu, tìm hiểu những vùng đất mới, ngay cả khi đi thi Ngọc cũng đi với tinh thần giao lưu, kết nối với các đại diện nước khác. Bởi vậy, việc giành được vương miện, một phần Ngọc nghĩ mình đã đạt được mục tiêu mình đề ra và còn là bước tiến để có thể làm được nhiều thứ mình mong muốn hơn.

Bảo Ngọc có cảm thấy buồn vì nhiều người nói rằng bạn đăng quang một cuộc thi quốc tế mà lại chỉ có những hoạt động trong nước?

- Thật ra Ngọc cũng không buồn lắm. Tại vì trước đây, Ngọc cũng tính viết một đoạn chia sẻ khá dài để cho công chúng hiểu những việc mình đang làm, nhưng viết xong rồi lại quên chưa đăng. Ngọc cũng xin bật mí là đây là giai đoạn Ngọc và ban tổ chức Miss Intercontinental cũng như công ty chủ quan bàn bạc kỹ lưỡng với nhau về hành trình sắp tới.

Khi Ngọc đăng quang cũng có một vài trục trặc nhỏ nên những lịch trình của mình không thể tiến hành luôn được. Tuy nhiên, Ngọc nghĩ đây là khoảng thời gian cần thiết để Ngọc có thể định hình những hoạt động trong một năm nhiệm kỳ, Ngọc muốn những hoạt động của mình sẽ có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng. Sắp tới Ngọc cũng sẽ công bố tới khán giả một vài hoạt động mới, mong rằng khán giả sẽ tin tưởng và ủng hộ Ngọc.

Cách Ngọc đang làm cũng giống như trước đây, khi đi thi Miss Intercontinental Ngọc cũng âm thầm chuẩn bị để đúng dịp là "bung" thôi. Nên mọi người có thể yên tâm, Ngọc rất tâm huyết, đam mê với những hoạt động trên cương vị mới.

Khi mới giành ngôi vị Á hậu 1 Bảo Ngọc hay bị so sánh với Mai Phương, cho tới hiện tại khi đăng quang một cuộc thi quốc tế bạn tiếp tục bị so sánh với Thuỳ Tiên. Bảo Ngọc nghĩ sao về những so sánh này, sẽ có tiêu cực nhưng có lẽ cũng có một phần tích cực?

- Đúng là mọi sự so sánh sẽ có những điều tiêu cực nhưng cũng có những mặt tích cực. Ngọc nghĩ không chỉ đi thi hoa hậu mà mình làm bất cứ việc gì cũng sẽ bị so sánh thôi. Với Ngọc đó là chuyện rất bình thường và cũng từ rất lâu rồi Ngọc không còn quan tâm đến việc mình bị so sánh với ai hay là bị so sánh vì cái gì nữa.

Ngọc nghĩ khi mình tập trung phát triển bản thân mình, bớt nhìn sang người khác, mình mới có thể vững bước và thực hiện những điều quan trọng trong cuộc sống của mình. Để nói một cách khách quan, những sự so sánh đó thực sự nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Mỗi người sinh ra bản chất đã rất là khác nhau và cái hành trình mà chúng ta đi cũng sẽ chắc chắn là khác nhau. Thay vì đi so sánh người này với người kia, chúng ta hãy theo dõi sự tiến bộ trong hành trình của mỗi người thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Cho tới hiện tại Bảo Ngọc có định hướng mình sẽ là một hoa hậu như thế nào trong mắt công chúng?

- Bảo Ngọc không hẳn là sẽ định hướng mình là một hoa hậu như thế nào. Không chỉ một mình Ngọc mà bất cứ ai cũng sẽ có một "bộ nhận diện" riêng. Và đối với Ngọc, không chỉ muốn mọi người nhớ tới vì danh xưng hoa hậu mà là cả con người mang tên Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ngọc thật sự muốn thông qua ngôi vị và danh xưng hoa hậu này để có những việc làm mang ý nghĩa thiết thực, mang lại lợi ích cho mọi người, đó là những điều Ngọc theo đuổi và sẽ luôn hướng tới.

Bảo Ngọc có nghĩ công chúng ngày càng khắt khe với một hoa hậu khi mong muốn cô ấy phải xinh đẹp, phải thông minh và phải giỏi ngoại ngữ?

- Đúng là công chúng ngày càng khắt khe hơn nhưng Ngọc hướng tới điều tích cực của sự khắt khe này, bởi đó cũng là những giá trị tốt đẹp mà mình luôn hướng tới. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta có quyền chê một người hay một cô gái không đạt được những điều này đâu. Nhưng Ngọc nghĩ rằng coi sự khắt khe này là nguồn động lực để mỗi cô gái đến với các cuộc thi nhan sắc trau dồi, hoàn thiện bản thân hơn thì đó cũng là một điều tốt mà.

Có ý kiến cho rằng nếu ca sĩ, diễn viên hoạt động showbiz thì sản phẩm của họ là những MV, phim ảnh thì với hoa hậu “sản phẩm” để được công chúng nhớ tới là những hoạt động thiện nguyện. Bảo Ngọc có đồng ý với chia sẻ này?

- Ngọc cũng thấy chia sẻ này rất hợp lý. Bản thân Ngọc thấy việc làm thiện nguyện là một trong những việc ý nghĩa nhất mà một cô hoa hậu có thể làm. Công chúng có thể cũng thấy rằng sức ảnh hưởng và những hình ảnh đẹp và nhân văn của một hoa hậu khá phù hợp với những công việc thiện nguyện này. Cho nên, Ngọc nghĩ nếu hình ảnh của một hoa hậu gắn liền với câu chuyện thiện nguyện và những hoạt động xã hội có tác động tích cực đến cộng đồng thì đó là một hình ảnh đẹp.

Bảo Ngọc có dự định sẽ làm những hoạt động thiện nguyện tại nước ngoài như Thuỳ Tiên từng làm?

- Chắc chắn rồi, Ngọc cũng có những dự định hoạt động thiện nguyện ở nước ngoài, nhưng kế hoạch chi tiết như thế nào thì Ngọc xin phép được giữ bí mật và sẽ bật mí dần dần tới khán giả.

Theo Bảo Ngọc, một hoa hậu, ngoài việc váy áo lộng lẫy đi sự kiện hay những công tác thiện nguyện thì còn có gì để công chúng nhớ đến?

- Tất nhiên những cô hoa hậu, á hậu chắc chắn sẽ có một vài điểm chung như công tác thiện nguyện, đi dự sự kiện nhưng mỗi chúng ra là một bản thể mà, chắc chắn sẽ có những cái riêng. Lâu dần mọi người sẽ càng nhìn rõ hơn những định hướng về chất riêng cũng như các tố chất riêng của mỗi hoa hậu hay á hậu. Ví dụ như Hoa hậu Lương Thùy Linh, sau 3 năm đăng quang bây giờ cô ấy được nhớ đến là một giảng viên đại học, một người đẹp tri thức. Hay như Thùy Tiên được nhắc tới với một hành trình nỗ lực và thay đổi bản thân. Cả chị H'Hen Niê, Ngọc rất ấn tượng với chị bởi câu chuyện truyền cảm hứng.

Ngọc nghĩ theo thời gian, chúng ta đã nhìn rõ hơn được những hình ảnh và định hướng của mỗi người nên Ngọc mong trong thời gian tới khán giả hãy theo dõi hành trình của Ngọc để biết được Ngọc định hình bản thân như thế nào nhé.

Bảo Ngọc có thể chia sẻ về dự định hoặc điều muốn làm để gây dấu ấn trước khi hết nhiệm kỳ Miss Intercontinental 2022?

- Điều Ngọc muốn làm nhất đó chính là sống đúng với danh xưng Hoa hậu Liên lục địa và thông điệp "Power of beauty". Với danh xưng là Hoa hậu Liên lục địa, Ngọc mong muốn mọi quốc gia, châu lục mà mình đi qua, mình sẽ có cơ hội để lan tỏa được được thông điệp tích cực, đó có thể là hoạt động thiện nguyện, một hoạt động xã hội hoặc là một hoạt động truyền cảm hứng. Một điều nữa là Ngọc rất muốn gặp lại và hợp tác với những cô gái cùng tham dự Miss Intercontinental 2022 để cùng nhau thực hiện những hoạt động ý nghĩa.

Cảm ơn Bảo Ngọc về những chia sẻ.