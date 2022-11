Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 Lê Thị Hương Ly sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022.

Ngày 16-11 tại tỉnh Ninh Bình, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 đã gặp gỡ báo chí công bố thí sinh Việt Nam, vương miện và lịch trình đi qua các miền di sản.

Á hậu Hương Ly đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, đại diện Ban tổ chức, cho biết người đẹp Lê Thị Hương Ly, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022, sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi này. Người đẹp Lê Thị Hương Ly năm nay 20 tuổi đến từ Hải Phòng, cô có thành tích học tập xuất sắc, hiện đang là sinh năm 3 trường Đại học Hải Phòng chuyên ngành Sư phạm Anh - Nhật.

Ông John Singh và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung công bố Á hậu Hương Ly đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022.

Ông John Singh, người sáng lập và chủ sở hữu của thương hiệu Miss Tourism, chia sẻ đây là cơ hội tuyệt vời để để quảng bá và cho thế giới thấy những gì tốt đẹp nhất về Việt Nam.

"Việt Nam rất đẹp, tuy nhiên vẫn còn nhiều du khách phương Tây chưa biết nhiều về Việt Nam. Ngành du lịch đã gặp nhiều khó khăn trong suốt thời gian qua và bây giờ là lúc để phục hồi. Cuộc thi sẽ góp phần hỗ trợ cho Việt Nam đi nhanh hơn trong quá trình phục hồi đó. Việt Nam rất giàu có về những giá trị văn hóa, lịch sử, hãy tập trung vào điều đó để quảng bá du lịch. Mỗi thí sinh khi trở về đều là những đại sứ du lịch của Việt Nam, khơi gợi cảm hứng cho du khách quốc tế đến khám phá mảnh đất Việt Nam tươi đẹp. Sự hiểu biết về văn hóa cũng sẽ giúp thu hút du khách phương Tây, vì nền văn hóa ở 2 khu vực này rất khác nhau " - ông John Singh bày tỏ.

Các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022.

Từ ngày 16 đến 26-11, các thí sinh tham gia trải nghiệm, giới thiệu về các điểm đến, di sản, văn hoá của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc.

Từ ngày 27-11 đến ngày 5-12, sẽ diễn ra Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại Việt Nam. Đêm chung kết trao giải diễn ra vào ngày 3-12 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vương miện dành cho Tân Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 mang tên "The Power Of Life By IJC", được lấy cảm hứng từ hình ảnh "cây sự sống" trong văn hóa, tín ngưỡng lâu đời của nhiều dân tộc và quốc gia trên thế giới. "The Power Of Life By IJC" biểu trưng cho những giá trị văn hoá mang tính lịch sử, sự tái sinh và phát triển mạnh mẽ cũng như kỳ vọng tươi sáng hơn của con người khi hướng đến tương lai.

Bà Liêu Thị Phượng, Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Charm Group, cho hay các nghệ nhân nhà IJC dành hơn 2.000 giờ làm việc, đính kết tỉ mỉ, thủ công 49 viên đá quý Peridot và 1.703 viên đá trắng cao cấp, tạo nên sự tinh tế trên từng chi tiết, tạo nên vương miện tinh xảo và mang lại giá trị nghệ thuật cao.

Điểm nổi bật trên vương miện chính là những viên đá Peridot với sắc vàng xanh đặc trưng trong giới đá quý và được mệnh danh là Ngọc Lục bảo Hoàng hôn. Đây cũng là một trong những dòng đá có giá trị mà IJC sở hữu từ trước đến nay. Bên cạnh đó, với ý nghĩa hướng đến "cây sự sống", sắc xanh của Peridot sẽ là lựa chọn hoàn hảo, lan tỏa thông điệp xanh mạnh mẽ đến với cộng đồng.