Thay Nông Thúy Hằng, Thạch Thu Thảo chuẩn bị thế nào cho Miss Earth 2022?

Á hậu Thạch Thu Thảo được chọn là đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2022. So với hai năm tổ chức online, mùa giải năm nay có nhiều thay đổi.

Thạch Thu Thảo gợi cảm và nóng bỏng trong vòng thi online của Miss Earth 2022. Ảnh: BTC

Theo cập nhật hiện tại, đã có 59/82 quốc gia, vùng lãnh thổ cử đại diện tham gia Miss Earth 2022. Như thường lệ, các thí sinh sẽ gửi ban tổ chức ảnh, video kể về các hoạt động thường nhật của họ giúp cải thiện và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, Miss Earth 2022 năm nay có chủ đề Me love Fauna (Tôi yêu động vật) hướng đến bảo vệ động vật hoang dã, có nguy cơ tuyệt chủng. Cuộc thi có sự đổi mới khi kết hợp giữa hình thức online và offline. Ở phần thi online (24.10-10.11), các thí sinh sẽ thi giới thiệu bản thân, eco-video. Ở đêm thi trực tiếp tại Philippines (ngày 12 - 29.11), các phần thi sẽ được ghi hình và phát lại gồm: Beauty of face (mặt mộc), Fitness and form (hình thể) và National custom (trang phục dân tộc).

Á hậu Thạch Thu Thảo gây ấn tượng với video truyền thông về tiết kiệm điện nhằm bảo vệ môi trường và hạn chế cháy nổ. Ảnh: BTC

Hiện tại, Á hậu Thạch Thu Thảo đã chính thức xuất hiện trên fanpage của Miss Earth. Từng bị miệt thị về ngoại hình khi mới được chọn thay Nông Thúy Hằng thi Miss Earth, người đẹp Trà Vinh gây ấn tượng với vóc dáng gợi cảm cùng làn da nâu khỏe khoắn. Ở phần thi nói về các hoạt động bảo vệ môi trường, đại diện Việt Nam mang đến hình ảnh trẻ trung, giàu năng lượng. Cô khuyến khích và truyền cảm hứng đến công chúng qua các hoạt động đời thường, đơn giản nhưng hiệu quả trong việc giảm thiểu tác hại môi trường như: tiết kiệm điện, chạy bộ, ăn rau củ…

Đặc biệt, video truyền thông về tiết kiệm điện của cô nhận phản hồi tích cực của công chúng. Người đẹp xuất hiện trong trang phục thanh lịch, kêu gọi khán giả tiết kiệm điện để bảo vệ môi trường và hạn chế rủi ro từ nguồn điện. Cô chia sẻ: “Mọi hành động dù là nhỏ nhất đều ảnh hưởng đến cuộc sống của từng cá nhân và trái đất. Vui lòng tắt nguồn để tiết kiệm điện cũng như phòng chống cháy nổ”.

Á hậu Thạch Thu Thảo khuyến khích ăn uống lành mạnh để giữ gìn sức khỏe. Ảnh: BTC

Hiện các bài đăng của Thạch Thu Thảo được đông đảo fan Việt tương tác. Trước đó Thạch Thu Thảo chia sẻ cô chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận nhiều phản ứng trái chiều khi cô đại diện Việt Nam thi Miss Earth 2022. Á hậu cho rằng đây là chuyện bất cứ ai thi quốc tế cũng phải đối diện nên sẽ cố gắng bình thản đón nhận các nhận xét khen - chê. Với bình luận có tính đóng góp, cô coi đó là động lực để làm mình tốt hơn. Với ngôn từ miệt thị, cô sẽ không bận tâm. Khán giả quê nhà kỳ vọng người đẹp bùng nổ và đạt thành tích cao tại Miss Earth 2022.

Hoa hậu Trái đất 2022 có nhiều đổi mới

2 năm qua, khi thế giới chống chọi với đại dịch Covid-19, nhiều cuộc thi nhan sắc đã hoãn hoặc không tổ chức nhưng Hoa hậu Trái đất vẫn quyết tâm tranh tài bằng hình thức online. Người chiến thắng được nhận vương miện bằng cách... chuyển phát nhanh tận nhà. Có thể nói, chính sự "ngoan cố" của BTC trong việc tổ chức 2 mùa giải 2020 và 2021 với chiến thắng thuộc về Lindsey Coffey (Mỹ) và Destiny Wagner (Belize) đã ít nhiều làm cuộc thi kém sức hút.

Thiếu sân khấu lộng lẫy, những tiếng reo hò của khán giả cùng những bước đi uyển chuyển trong váy áo quyến rũ, hình thức thi online đã "giết chết" những cảm xúc cần có của một cuộc thi nhan sắc. Sự liền mạch của cuộc thi nhan sắc duy nhất không bị ảnh hưởng bởi đại dịch không thể giúp cho 2 hoa hậu đăng quang hai năm qua toả sáng. Hào quang của họ không thể lấp lánh bằng những người tiền nhiệm. Họ cũng không có nhiều cơ hội để đi khắp nơi trên thế giới làm đại sứ môi trường.

Hoa hậu Trái đất 2022 chính thức trở lại bằng một loạt các hoạt động trên mạng xã hội khi BTC quyết định kết hợp thi online và offline. Việc tổ chức 2 hình thức ít nhiều cũng có lợi thế nhất định cho các thí sinh. Không chỉ giảm được lịch trình dày đặc mà còn có thể “làm nóng” cuộc thi, tương tác trực tiếp với khán giả khắp nơi. Bà Lorraine Schuck, Phó chủ tịch Hoa hậu Trái đất cho biết cuộc thi năm nay sẽ tập trung nhiều hơn vào việc tổ chức các sự kiện ngoài trời. Với những điểm mới và sự đầu tư, họ kỳ vọng Hoa hậu Trái đất sẽ nóng lại trên bản đồ nhan sắc quốc tế.