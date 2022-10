So kè thực lực của Mai Ngô, Quỳnh Châu ở Miss Grand Vietnam 2022

Trong top những thí sinh nổi bật tại Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 thì Mai Ngô, Quỳnh Châu là những nhân tố nổi bật. Họ có kinh nghiệm thi nhan sắc và kĩ năng trình diễn. Liệu ai có khả năng đăng quang cao hơn?

Quỳnh Châu, Mai Ngô tại Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: NSCC

Ngay từ khi bắt đầu, ban tổ chức cho biết, cuộc thi sẽ tiệm cận với format của Miss Grand International. Bởi kỳ vọng của ban tổ chức sẽ tìm được cô gái được cử đi thi Miss Grand International tại Jakarta - Indonesia vào tháng 10 tới.

Hiện phần thi trình diễn bikini và hô tên tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đang gây tranh cãi, nhiều ý kiến phản ứng cho rằng, cách hô tên theo đúng format - nhưng khi áp dụng với tiếng Việt đã phản tác dụng, gây nên những phần thi lố.

Miss Grand Vietnam trong lần đầu tiên tổ chức và tân hoa hậu phải lên đường dự thi quốc tế vào 4.10. Vậy nên, cô gái được lựa chọn phải có hình thể chuẩn, kỹ năng trình diễn thu hút, và kiến thức nền về xã hội, khả năng ứng xử, ngoại ngữ tốt.

Trong top 50, rõ ràng khán giả đặt nhiều kỳ vọng những cô gái như Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Mai Ngô sẽ có cơ hội toả sáng trong chung kết.

Bởi những người đẹp này có nhiều kinh nghiệm thi nhan sắc, kĩ năng và kinh nghiệm có đủ. Tuy nhiên, tổng hoà tất cả yếu tố, họ có đủ sức đăng quang?

Quỳnh Châu

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, đến từ Lâm Đồng. Cô cao 1,75 m, nặng 50 kg, số đo 82-62-90 cm. Đến thời điểm hiện tại, Quỳnh Châu được xem là nhân tố sáng giá khi cô có nhiều điểm mạnh về catwalk, thuyết trình và đặc biệt là khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Thời điểm thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Quỳnh Châu vốn không phải là 1 thí sinh mạnh về ngoại ngữ và đây cũng trở thành hạn chế của cô. Tuy nhiên, Chế Nguyễn Quỳnh Châu hiện tại đã thay đổi rất nhiều.

Không những vậy, người đẹp Lâm Đồng còn là "chiến binh" dày dặn kinh nghiệm. Cô từng thi Vietnam's Next Top Model 2014, vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, top 5 Hoa khôi Áo dài 2016. Những năm gần đây, cô làm MC và tham gia vai phụ trong các phim như: "Cây táo nở hoa", "Bố già"...

Quỳnh Châu. Ảnh: SV

Đến với cuộc thi, cô cho biết mình đặt quyết tâm vào "ván bài cuối này": "Nếu đại diện Việt Nam, tôi muốn mang theo một phiên bản tốt nhất nên lúc nào cũng trau dồi, cố gắng. Tôi từng nghĩ mình hết hy vọng thi Miss Grand vì đã 28 tuổi.

Tuy nhiên như một giấc mơ, nhờ Thùy Tiên chiến thắng cuộc thi Miss Grand International 2021 và cuộc thi cho những cô gái ở độ tuổi 28 tham gia. Vì thế, tôi chắc chắn không bỏ qua cơ hội này vì đây là không chỉ là ước mơ mà còn là sự mong chờ 6 năm rèn luyện", người đẹp từng chia sẻ.

Mặc dù luôn giữ phong độ tốt từ đầu cuộc thi, nhưng Quỳnh Châu vẫn bị một số khán giả đánh giá chưa có sự bứt phá. Đặc biệt phần thi Best in Swimsuit mới đây, Quỳnh Châu lại khiến khán giả thất vọng khi thể hiện chưa thực sự tốt. Sau phần thi, người đẹp bật khóc xin lỗi khán giả.

Mai Ngô

Cũng giống Quỳnh Châu, Mai Ngô có kỹ năng trình diễn tốt, thuộc nhóm thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam).

Mai Ngô sở hữu chiều cao 1,73m, số đo ba vòng 86-67-100. Mới đây, cô cũng giành chiến thắng giải Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn. Với thành tích vừa đạt được, cô sẽ được thực hiện một bộ ảnh cùng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Trước đó, trong phần thi trình diễn áo tắm, Mai Ngô có phần thể hiện ấn tượng bởi những bước catwalk tự tin, thần thái cuốn hút. Tuy nhiên, việc cô vắng mặt trong Top 10 do giám khảo bình chọn khiến khán giả không hài lòng.

Mai Ngô. Ảnh: SV

Trước khi thi Miss Grand Vietnam 2022, cô từng tham gia một số cuộc thi như Vietnam's Next Top Model 2013, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Asia Next Top Model 2016, The Face Vietnam 2016....

Mai Ngô cho biết, với đấu trường nhan sắc này, cô mang đến hình ảnh trưởng thành hơn, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.