Người đẹp Brazil đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022

Vượt qua dàn đối thủ hùng hậu, Isabella Menin đến từ Brazil giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, chính thức trở thành người kế nhiệm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.



Isabella Menin rơi nước mắt hạnh phúc khi nhận vương miện từ "người tiền nhiệm" Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: Chụp màn hình

Chung kết Miss Grand International 2022 diễn ra tối 25.10 tại Trung tâm hội nghị quốc tế Sentul, Bogor (Indonesia). Trải qua các màn tranh tài hấp dẫn, Isabella Menin đến từ Brazil được xướng tên ở ngôi vị cao nhất cuộc thi. Mỹ nhân 25 tuổi vỡ òa hạnh phúc khi nhận sash, cúp và vương miện danh giá từ “người tiền nhiệm” Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cùng với đó, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Engfa Waraha (Thái Lan), Á hậu 2 là Andina Julie (Indonesia), Á hậu 3 gọi tên Luiseth Materán (Venezuela), Á hậu 4 dành cho Mariana Bečková (Cộng hòa Séc). 5 người đẹp: Pich Votey Saravody (Campuchia), Priscilla Londoño (Colombia), Yuvna Rinishta (Mauritius), Oxana Rivera (Puerto Rico) và Hirisley Jimenez (Tây Ban Nha) được vinh danh ở ngôi Á hậu 5.



Sắc vóc nổi bật của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Ảnh: MGI

Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Isabella Menin năm nay 25 tuổi, cô có bằng cử nhân Kinh tế và bằng thạc sĩ Tài chính tại Đại học College London (Anh). Người đẹp 9X chia sẻ niềm đam mê về các cuộc thi hoa hậu từ lâu đã chảy trong huyết quản của cô. “Mẹ và dì tôi cũng là nữ hoàng sắc đẹp, trong khi bà tôi từng được chọn là người phụ nữ đẹp nhất thành phố Marília. Tôi đã chuẩn bị để trở thành một nữ hoàng sắc đẹp ngay từ khoảnh khắc được sinh ra!”, nàng hậu Brazil bộc bạch. Tham gia cuộc thi Miss Grand International 2022, Isabella Menin nêu quan điểm riêng: “Tôi tin rằng cơ thể có thể khiến bạn kinh ngạc, sắc đẹp có thể khiến bạn chú ý, nhưng chỉ khi trí tuệ kết hợp với hai yếu tố kia, chúng ta mới có thể tạo ra ảnh hưởng trong xã hội”.



Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên kết thúc nhiệm kỳ với những chia sẻ đầy xúc động. Ảnh: Chụp màn hình

Không lâu trước khi tân hoa hậu lộ diện, Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, đã có màn final walk (những bước đi cuối cùng của nhiệm kỳ) đầy cảm xúc. “Thành công của tôi sẽ không thể thành hiện thực nếu như không có đội ngũ của mình, từ Thái Lan cho tới Việt Nam…. Cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã truyền động lực cho tôi. Cảm ơn những người mà tôi đã được gặp gỡ ở 13 quốc gia mà tôi đã đặt chân đến, các bạn đã dạy tôi rất nhiều bài học để có tôi của ngày hôm nay”, người đẹp bộc bạch.

Nàng hậu 24 tuổi xúc động chia sẻ cô vinh dự, hạnh phúc khi được đại diện Việt Nam tại hành trình tuyệt vời vừa qua. "Việt Nam là một dân tộc mạnh mẽ và yêu chuộng hoà bình bởi vì chúng ta luôn có những chiến binh và tôi cũng là một chiến binh. Nhiệm kỳ của tôi có thể ngắn nhưng tôi hi vọng tên của mình sẽ được nhớ trong trái tim các bạn. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đến từ Việt Nam”, người đẹp sinh năm 1998 tự hào.



Đoàn Thiên Ân gây tiếc nuối khi không giành vé vào Top 10 chung cuộc. Ảnh: MGI

Bà Phạm Kim Dung - Giám đốc quốc gia Miss Grand Vietnam, được trao giải Golden Grand Award. Việt Nam cũng là quốc gia đăng cai Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, đại diện của Việt Nam là Đoàn Thiên Ân gây tiếc nuối vì dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Kể từ khi “chinh chiến” ở Indonesia vào đầu tháng 10 vừa qua, người đẹp 22 tuổi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả quê nhà và trở thành một trong những thí sinh có lượng fan hùng hậu nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay. Ngoài thành tích Top 20 chung cuộc, Thiên Ân còn giành chiến thắng hạng mục Country’s Power of The Year, Top 10 Best in Swimsuit, Best National Costumes (cùng Thái Lan, Peru, Anh)… nhờ sự yêu mến, bình chọn tích cực từ người hâm mộ Việt Nam.