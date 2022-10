Đoàn Thiên Ân nói gì sau khi lọt thẳng vào top 20 Miss Grand International?

Chia sẻ về sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả giúp cô vào top 20 chung kết Miss Grand International 2022, Thiên Ân không khỏi nghẹn ngào, xúc động.

Đoàn Thiên Ân có thành tích mới tại đấu trường nhan sắc mà cô đang tham gia. Ảnh: SV

Theo BTC Miss Grand International công bố cổng bình chọn giải thưởng "Country's Power of the year" đã đóng vào lúc 22h ngày 18.10. Đoàn Thiên Ân là người đẹp chiến thắng ở giải thưởng này với tổng số 4.745.250 lượt bình chọn. Với kết quả này, đại diện Việt Nam là cô gái đầu tiên có mặt trong Top 20 chung kết Miss Grand International 2022.

Trước khi kết quả này được công bố, Đoàn Thiên Ân và mỹ nhân Engfa Waraha - đại diện Thái Lan đã có màn rượt đuổi lượt bình chọn gay cấn trên Instagram chính thức của Miss Grand International, bởi vì số lượt bình chọn cho cả hai cô gái chênh lệch không nhiều. Thậm chí, BTC cuộc thi tiếp tục gia hạn bình chọn cho cả Đoàn Thiên Ân và Engfa Waraha với kết quả giải thưởng "Country's Power of the year" được chốt vào lúc 22h thay vì việc đóng cổng bình chọn vào lúc 10h sáng 18.10 như thông báo trước đó.

Lý giải về nguyên nhân gia hạn bình chọn cho đại diện Việt Nam và Thái Lan, BTC Miss Grand International cho biết vì có nhiều người đã bình chọn nhưng sau đó "bỏ theo dõi" trang Instagram chính thức của cuộc thi, điều này vi phạm hình thức vote hợp lệ.

Ngay sau khi đóng cổng bình chọn cho giải thưởng "Country's Power of the year", Hoa hậu Đoàn Thiên Ân xúc động chia sẻ: "Việt Nam ơi! Mọi người đã vất vả quá rồi. Bao nhiêu yêu thương mới gửi lại cho hết mọi người đây. Cảm ơn cả nhà đã dành tình yêu thương nồng nhiệt đến tôi, mỗi tin tức, mỗi cập nhật của mọi người, tôi đều thấy và khắc ghi sự cảm kích trong tim. Thật sự, có lẽ chỉ cảm ơn là không đủ đối với tình yêu thương to lớn mà Việt Nam dành cho tôi, tôi sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trên hành trình này".

Ngoài giải thưởng "Country's Power of the year", đại diện Việt Nam có tên trong danh sách top 10 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Theo BTC Miss Grand International công bố, top 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất gồm: Đoàn Thiên Ân - đại diện Việt Nam và các đại diện đến từ Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Brazil, Colombia, Cộng hòa Séc, Indonesia, Puerto Rico, Tây Ban Nha.



Đoàn Thiên Ân vượt mỹ nhân Thái Lan để vào top 20 chung cuộc. Ảnh: SV

Theo đó, 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất sẽ được chụp bộ ảnh với trang phục áo tắm đặc biệt và xuất hiện trên trang chủ của Miss Grand International 2022 trong vòng 24 giờ tới.

Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam). Dù chỉ có vài ngày chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 nhưng người đẹp gốc Long An luôn thể hiện phong thái tự tin, chủ động và mau chóng hòa nhập với cuộc thi. Hiện tại, đại diện Việt Nam và dàn thí sinh Miss Grand International 2022 đã đi được 2/3 chặng đường. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 25.10 tại Indonesia.