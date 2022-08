Loạt thành tích 'khủng' của cô gái thắng 'Người đẹp bản lĩnh, vào thẳng top 20 Miss World Vietnam

Nguyễn Thùy Linh-Người đẹp bản lĩnh được vào thẳng top 20 Miss World Vietnam 2022 sở hữu loạt thành tích 'khủng' khiến các fans ngưỡng mộ.





Head to Head Challenge là phần thi đặc biệt dựa trên format của cuộc thi Miss World. Thí sinh Nguyễn Thùy Linh - SBD 182 đã xuất sắc vượt qua 36 cô gái của Miss World Vietnam 2022 giành chiến thắng phần thi này.





Nguyễn Thùy Linh đã giành giải Người đẹp bản lĩnh đồng thời được vào thẳng top 20 đêm chung kết Miss World Vietnam 2022.



Nguyễn Thùy Linh sinh năm 2000, đến từ Hà Nội gây ấn tượng bởi nhan sắc dịu dàng và sở hữu loạt thành tích nổi bật. Nguyễn Thùy Linh thành thạo tiếng Anh (IELTS 7.0) và tiếng Pháp (DELF A2). Bên cạnh đó, người đẹp tích cực tham gia hoạt động xã hội từ khi còn là học sinh đến lúc bước vào đại học.



Bên cạnh đó, Nguyễn Thùy Linh còn đạt loạt thành tích ‘khủng’ khác như: đạt học bổng khuyến khích Học viện Ngoại giao, Top 8 “DAV Debate Open 2019”, lọt vào chung kết cuộc thi hùng biện Speak Out! 2017, Top 4 cuộc thi Nhà truyền thông tài ba do Khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại tổ chức Học viện Ngoại giao…



Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Nguyễn Thùy Linh sở hữu loạt thành tích 'khủng'.





Cô cũng từng là thực tập sinh ở Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam trong năm 2 và năm 3 đại học, cộng tác viên của tổ chức Live & Learn Vietnam; đồng sáng lập và chạy một dự án mang tên Than ôi! nhằm khuyến khích loại bỏ và thay thế than tổ ong tại Hà Nội. Thùy Linh cũng là Gia sư tiếng Anh trong chương trình kèm tiếng Anh tình nguyện tại Học viện Ngoại giao, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại ĐH Michigan (Mỹ).



Sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng cùng chiều cao ấn tượng Nguyễn Thùy Linh cũng là một trong những cái tên nổi bật tại Miss World Vietnam 2022. Ngoài việc chiến thắng Head to Head Challenge, cô còn lọt vào top 5 Người đẹp Thời trang, top 5 Người đẹp Du lịch, Top 9 Người đẹp Thể thao.



Hiện tại, Đêm chung kết cũng đã cận kề, các người đẹp đang ráo riết tập luyện và chuẩn bị thật chu đáo cho những phần thi quan trọng trong đêm Chung kết toàn quốc lúc 20h ngày 12/8/2022 tại MerryLand Quy Nhơn. Miss World Vietnam 2022 hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ với sân khấu được đầu tư “khủng” xứng tầm đẳng cấp.



https://tienphong.vn/loat-thanh-tich-khung-cua-co-gai-thang-nguoi-dep-ban-linh-vao-thang-top-20-miss-world-vietnam-post1460217.tpo



Theo DUY NAM (TPO)