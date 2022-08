Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022?

Lúc 20 giờ tối 12.8, đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 chính thức diễn ra tại Merry Land Quy Nhơn và được trực tiếp trên kênh VTV3. Đồng thời, thông tin về đêm chung kết cũng được cập nhật liên tục trên Thanh Niên Online.



Đương kim Hoa hậu Thế giới đến Việt Nam

Hoa hậu Lương Thùy Linh sẽ là người trao vương miện cho tân hoa hậu. Ảnh: NVCC





Trải qua thời gian rèn luyện và thử thách, Top 37 thí sinh xuất sắc Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 bước vào tranh tài tại đêm chung kết. Trong đó, ban giám khảo của chương trình bao gồm: nhà thơ Hữu Việt - Trưởng ban giám khảo, Hoa hậu Hà Kiều Anh - Phó ban giám khảo, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, ca sĩ Lệ Quyên và ca sĩ, diễn viên Minh Hằng.



Đáng chú ý tại đêm thi này chỉ có sự xuất hiện của đương kim Hoa hậu Thế giới Karolina Bielawska. Trong khi đó, Hoa hậu Thế giới 2019 Toni-Ann Singh đã lỡ hẹn với fan sắc đẹp Việt vì cô không kịp trở về Jamaica để làm hộ chiếu sang Việt Nam. Ngoài ra, bà Julia Morley cũng không thể có mặt trong đêm chung kết như dự kiến vì gặp vấn đề sức khỏe.



Song song đó, sự kiện còn chào đón sự hiện diện của dàn sao Việt như Hồ Ngọc Hà, Phương Mỹ Chi, Erik, Đức Tuấn, MC Nguyên Khang, Á hậu Thụy Vân, Á hậu Phương Nga...



Theo format của chương trình, Top 37 cô gái xinh đẹp sẽ bước vào các phần trình diễn như áo dài, áo tắm, dạ hội... để ban giám khảo có thể chọn ra những thí sinh xứng đáng bước vào Top 20, Top 10 và Top 5. Sau đó, Top 5 người đẹp xuất sắc nhất sẽ tiếp tục "chiến đấu" tại vòng thi ứng xử để ban giám khảo có thể tìm ra được cô gái xứng đáng với chiếc vương miện danh giá.





Các thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 dự họp báo đón đương kim Hoa hậu Thế giới. Ảnh: BTC



Tân hoa hậu nhận được chiếc vương miện Ocean Lotus (Đoá sen từ đại dương xanh thẳm) có đính 4.000 viên đá quý, quyền trượng và ghế đăng quang. Đồng thời, cô còn nhận được giải thưởng 300 triệu đồng. Trong khi đó, Á hậu 1, Á hậu 2 cũng được trao tặng vương miện và lần lượt nhận được giá trị giải thưởng là 150 triệu đồng và 100 triệu đồng.



Trước đó, ban tổ chức cũng công bố 6 gương mặt được vào thẳng Top 20 nhờ chiến thắng ở các vòng thi phụ. Đó là Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD: 228, chiến thắng Người đẹp thời trang), Nguyễn Thị Phương Linh (SBD: 104, chiến thắng Người đẹp du lịch), Nguyễn Khánh My (SBD: 516, chiến thắng Người đẹp biển), Phan Lê Hoàng An (SBD: 018, chiến thắng Người đẹp thể thao) và Nguyễn Thùy Linh (SBD: 182, chiến thắng Người đẹp bản lĩnh). Ngoài ra, thí sinh chiến thắng phần thi Người đẹp truyền thông sẽ vào thẳng top 10 chung cuộc. Hiện tại, Nam Em đang có tỉ lệ bình chọn khá cao so với các thí sinh khác.

Theo Minh Hy (TNO)