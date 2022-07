Nữ tiếp viên hàng không vạn người mê là ai?

Có một cô gái được dân mạng hết lời ngợi khen bằng danh xưng "nữ tiếp viên hàng không vạn người mê"...



Có thu nhập cao nhờ khởi nghiệp với đồ phong thủy

Thu về hàng trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ khởi nghiệp với cây kiểng

"Nữ tiếp viên hàng không vạn người mê" Phan Quế Chi. Ảnh: C.T.V





Người cảnh báo trào lưu nguy hiểm



Đó là Phan Quế Chi (25 tuổi). Sở dĩ có danh xưng trên, bởi tuy là một tiếp viên hàng không chứ không phải là người của showbiz, thế nhưng sức hút của Quế Chi chẳng kém cạnh những người nổi tiếng hoạt động giải trí. Trang Facebook cá nhân và kênh TikTok của cô gái này thu hút hơn 200.000 người theo dõi và nhận tương tác "khủng" sau mỗi video hay hình ảnh được đăng tải.



Nếu đằng sau những video, Quế Chi để lại ấn tượng mạnh với dân mạng khi chia sẻ cuộc sống thường nhật của một tiếp viên hàng không, những khoảnh khắc thường nhật vừa dễ thương vừa hài hước... thì bằng những hình ảnh, người đẹp 25 tuổi này hớp hồn và mê hoặc mọi ánh nhìn bởi gương mặt xinh đẹp, khả ái, ngoại hình quyến rũ. Có lẽ vì vậy mà ngoài danh xưng "nữ tiếp viên hàng không vạn người mê", Quế Chi còn được gọi bằng nhiều cái tên khác: "hot girl ngành hàng không", "hoa hậu ngành hàng không"...









Nói về việc được dân mạng "thả tim" rần rần, Quế Chi chia sẻ: "Những gì mình chia sẻ trên mạng là để lưu giữ lại những khoảnh khắc vui vẻ đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân. Thật bất ngờ và xúc động khi nhận được nhiều sự quan tâm và quý mến của mọi người. Và thật lòng cảm thấy trân trọng và biết ơn vì được ưu ái gọi bằng những danh xưng đẹp đẽ. Tuy vậy, mình cũng chỉ là một người lao động chân chính bình thường như tất cả bao người thôi".







Sự nổi tiếng trên mạng xã hội của Quế Chi càng nhiều hơn, khi mới đây, chính cô gái xinh đẹp này là người cảnh báo về trào lưu nguy hiểm đó là một bộ phận hành khách đã kéo tấm chắn che cửa sổ trên máy bay khi cất cánh để ghi lại khung cảnh bên ngoài trong suốt hành trình. Bài cảnh báo của Quế Chi lập tức tạo "bão" trên mạng xã hội.



Theo Quế Chi, thời gian gần đây có khá nhiều người học theo trào lưu nguy hiểm này trên TikTok và được chính Quế Chi phát hiện trong chuyến bay của mình.



"Dạo gần đây khi đi kiểm tra an toàn khoang khách mình đã phải nhắc rất nhiều trường hợp kéo tấm che cửa sổ lên. Và khi họ kéo lên, mình thấy có một chiếc điện thoại ở trong đó. Chuyến bay nào, mình và các đồng nghiệp cũng phải nhắc ít nhất vài hành khách. Có thể nhiều người chưa biết việc kéo tấm che cửa sổ trong thời gian cất cánh, hạ cánh là để đảm bảo an toàn cho chính hành khách. Hành khách có thể quan sát được phía bên ngoài, nếu không may có sự cố xảy ra sẽ có thể ứng biến kịp thời. Và việc kéo tấm che cửa sổ, quay clip trái quy định trên máy bay. Chưa kể, việc ghi hình bằng điện thoại trong một thời gian dài có thể còn dẫn đến cháy nổ trên máy bay. Thế nên mình buộc phải lên tiếng để nhiều người biết đến hơn và dừng lại hành động nguy hiểm gây đe dọa an toàn bay cho chính người quay nói riêng và cả chuyến bay nói chung".



Mong làm nhiều điều cho cộng đồng



Không những xinh đẹp, cô nàng này còn "ghi điểm" trong hàng vạn người bởi thường xuyên tham gia những chương trình thiện nguyện. Chính Quế Chi từng là thành viên của một nhóm thiện nguyện "Mai táng 0 đồng" trong đợt dịch Covid-19 tràn đến TP.HCM năm 2021. Đến nay, sau những khoảng thời gian mệt nhoài vì công việc của một tiếp viên hàng không, Quế Chi cũng tranh thủ tổ chức những chuyến thăm và tặng quà người khó khăn, yếu thế...







Quế Chi bộc bạch: "Mình nghĩ cuộc sống này là một sự cân bằng vốn có giữa cho và nhận. Chúng ta nhận được nhiều hơn chúng ta nghĩ, và không có gì để tiếc khi mình bắt đầu biết cho đi cả. Mình đã nhận của cuộc đời này quá nhiều, là thân thể khỏe mạnh từ đấng sinh thành, là bầu không khí trong lành đang thở. Nếu chỉ sống chăm chút cho riêng bản thân thôi thì đó là sự phí hoài. Như một sự biết ơn, mình nghĩ phải làm thật nhiều gì đó cho cộng đồng để tri ân cuộc đời. Mình vẫn luôn hy vọng sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Mình ước ao sao những người khổ bớt khổ, những người thiếu thốn vơi dần đi những thiếu thốn. Công việc của mình thi thoảng có ngày nghỉ, mình sẽ tham gia các chương trình thiện nguyện nhằm giúp đỡ những mảnh đời".









Có nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng với ngoại hình xinh đẹp, với những tài lẻ như hát hay, nhảy giỏi, gây hài... Quế Chi nên "lấn sân" tham gia trong một vai trò của ở showbiz. Nói về điều này, cô nàng 25 tuổi cười: "Nếu trong tương lai có cơ hội, có chương trình phù hợp với khả năng thì mình cũng thử sức. Vì đó cũng là niềm yêu thích của bản thân. Còn hiện tại, mình tập trung hoàn thành thật tốt cho công việc tiếp viên hàng không".









Kể thêm về công việc hiện tại, "nữ tiếp viên hàng không vạn người mê" cho biết từng được nghe những ý kiến cho rằng "tiếp viên hàng không cũng chỉ là công việc bình thường như phục vụ thôi đâu có gì khác biệt đâu". "Nhưng đâu ai biết để chính thức được tung bay trên bầu trời, mình và đồng nghiệp đã trải qua nhiều tháng đào tạo nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chung của quốc tế, về an toàn, an ninh, phòng cháy chữa cháy, sơ cứu… rất nhiều kiến thức bắt buộc khi bước chân vào nghề này. Thông thường, trong mắt hành khách, tiếp viên chỉ đảm nhận vai trò phục vụ. Và chúng mình cũng không mong có cơ hội để thực hành những cái chúng mình đã được học đâu", Quế Chi tâm sự.







Với những người trẻ đã và đang có ước mơ cũng trở thành tiếp viên hàng không, Quế Chi cho rằng: "Đừng chần chừ, đừng ngại ngần. Quan trọng là cần trau dồi ngoại ngữ và sức khỏe thật tốt. Hãy tự tin thử sức. Vì cuộc đời mỗi người chỉ sống có một lần. Nếu đã ước mơ, hãy nỗ lực thực hiện ước mơ ấy".





Phụ nữ nhan sắc đẹp có phải là lợi thế?



Theo Quế Chi, không thể phủ nhận là khi có lợi thế về nhan sắc, ngoại hình thì cơ hội và may mắn cũng sẽ tỉ lệ thuận. Nhưng người phụ nữ cũng cần phải có những yếu tố khác về nhân cách, tri thức, trí tuệ... để có thể thành công hơn trong cuộc sống. "Bản thân mình luôn nỗ lực và cố gắng trau dồi hằng ngày nhằm học hỏi, mở mang kiến thức và tìm tòi những giá trị mới, để hoàn thiện mình, để trở thành một phiên bản tốt hơn theo thời gian", Quế Chi nói.







Chia sẻ về ước mơ của mình, "nữ tiếp viên hàng không vạn người mê" bảo: "Mỗi người có mỗi ước mơ riêng. Có người mong thật nhiều tiền, có danh vọng, có địa vị... Nhưng với mình, ước mơ lớn nhất là mưu cầu về hạnh phúc. Và hạnh phúc thật sự chính là sự bình yên trong tâm hồn".

Theo Xuân Phương (TNO)