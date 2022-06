Chính thức lộ diện top 42 nhan sắc Hoa hậu Thể thao Việt Nam

Ban tổ chức Hoa hậu Thể thao Việt Nam - Miss Fitness Vietnam 2022 vừa chính thức công bố top 42 thí sinh xuất sắc sẽ bước vào vòng bán kết của cuộc thi. Đây là lần đầu tiên cuộc thi tổ chức ở VN.



Các thí sinh lọt vào vòng bán kết cuộc thi. Ảnh: CTV/Vietnam+

"Điểm khác biệt của Miss Fitness Vietnam so với các cuộc thi trước đây là chúng tôi không chỉ tìm kiếm những cô gái có sắc vóc, tri thức mà còn mong muốn tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu có phong cách sống tích cực, biết chăm sóc, yêu thương bản thân thông qua việc duy trì tập luyện mỗi ngày. Bên cạnh đó, còn có khả năng truyền cảm hứng tích cực đến tất cả mọi người thông qua ngôn ngữ, giao tiếp và ứng xử.”

Đại diện ban tổ chức Miss Fitness Vietnam khẳng định như vậy khi chia sẻ về cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam này.

Là sân chơi sắc đẹp mới với tiêu chí tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn, đại diện cho thế hệ trẻ có bản lĩnh, tri thức, tài năng và sở hữu phong cách sống tích cực, Miss Fitness Vietnam 2022 đã thu hút hàng ngàn thí sinh đăng ký thi tuyển trên toàn quốc. Trải qua các phần thi vòng sơ khảo, ban giám khảo đã tìm ra 42 gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết.

Trong số đó, có nhiều gương mặt thí sinh nổi bật, đa dạng phong cách cá nhân và có sức hút truyền thông như: Top 7 Vietnam’s Next Top Model 2016 Nguyễn Thiếu Lan, Top 8 So You Think You Can Dance mùa giải 2014 Chu Lê Vi Anh, Người chiến thắng The Face Online 2021 Trần Thanh Tâm, Hot TikToker Lê Xuân Anh (Lê Bống), người mẫu Heidi Lê...



Top 42 thí sinh. Ảnh: CTV/Vietnam+

Nhằm mang đến cái nhìn chân thực về hàn h trình tìm kiếm gương mặt xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Thể thao Việt Nam mùa đầu tiên, vòng bán kết cuộc thi sẽ được tổ chức dưới dạng chương trình truyền hình thực tế với sự góp mặt của dàn huấn luyện viên gồm: Hoa hậu/ siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Á hậu Quốc tế Thúy Vân, cùng diễn viên/ nhà sản xuất phim/ host (người dẫn dắt) Nguyễn Anh Dũng.

Chương trình truyền hình thực tế sẽ có 5 tập ghi hình được phát sóng vào 20 giờ thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 29/6 trên trang Facebook chính thức của cuộc thi và kênh youtube - MultiTV. Theo đó, top 42 sẽ được chia thành 3 đội do 3 huấn luyện viên đào tạo, hướng dẫn và trải qua nhiều thử thách để rèn luyện kỹ năng, nâng cao kiến thức sẵn sàng chinh phục chiếc vương miện Miss Fitness Vietnam.

Đêm chung kết Miss Fitness Vietnam 2022 dự kiến diễn ra ngày 31/7, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.

Clip giới thiệu về cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam - Miss Fitness Vietnam 2022: