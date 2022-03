Ca sĩ Hoàng Mỹ An diện váy bó sát khoe dáng nóng bỏng

Hoàng Mỹ An khoe nhan sắc xinh đẹp tại sự kiện. Hiện tại, giọng ca sinh năm 1996 đang là gương mặt quen thuộc của sân khấu hải ngoại.



Hoàng Mỹ An sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát nội lực. Ảnh: NVCC

Xuất hiện tại buổi ra mắt CD Nụ cười anh còn mãi của ca sĩ Phương Loan, Hoàng Mỹ An gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. Cô chọn thiết kế váy đỏ bó sát, giúp tôn lên làn da trắng cùng vóc dáng nóng bỏng. Ngoài ăn uống khoa học, nữ ca sĩ tích cực tập thể dục, yoga và nhảy để có được body thon gọn.

Tại sự kiện, người đẹp xúc động khi được trình diễn một tiết mục để dành tặng khán giả. Giọng ca sinh năm 1996 chia sẻ: “Chú Chí Tài là người đã chỉ dạy và động viên tôi rất nhiều trên con đường nghệ thuật, và tôi rất biết ơn chú. Tôi mong cô Bé Heo (tên gọi thân mật của ca sĩ Phương Loan) sẽ luôn bình an để chú cũng yên tâm".



Dù có thế mạnh về nhảy múa song Hoàng Mỹ An vẫn nỗ lực theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Ảnh: NVCC

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, từng đoạt Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013. Cô là chị họ của Phan Hiển và là học trò của Khánh Thi. Dù có nhiều lợi thế để phát triển con đường nhảy múa song cô quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát và hiện là giọng ca độc quyền của trung tâm Thuý Nga.

Được biết, nữ ca sĩ từng đi lưu diễn hơn 30 thành phố ở Mỹ và các nước như Pháp, Úc, Canada, Singapore... Những tiết mục của Hoàng Mỹ An trên sân khấu hải ngoại đều được dàn dựng công phu, chỉn chu từ hoà âm phối khí cho tới vũ đạo. Bên cạnh việc ca hát, cô còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, biểu diễn kêu gọi quyên góp cho những tổ chức từ thiện, viện dưỡng lão, chùa, nhà thờ...



Vẻ nóng bỏng ở tuổi 26 của Hoàng Mỹ An. Ảnh: NVCC

Hoàng Mỹ An cũng vừa tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Nam California (University of Southern California) với GPA gần như tuyệt đối 3.95/4.0 và nhận được nhiều sự quan tâm, cảm tình từ thầy cô, bạn bè. Trước đó, nữ ca sĩ còn được học bổng của một số trường nhạc nổi tiếng như Berklee College of Music, Los Angeles College of Music. Để cân bằng giữa việc học và đi diễn, cô phải luôn giữ kỷ luật trong việc chăm sóc sức khỏe và sắp xếp kế hoạch cụ thể.

Hiện tại, người đẹp sinh năm 1996 đang miệt mài theo đuổi sự nghiệp ca hát ở hải ngoại. Với tình hình ngành giải trí bị ảnh hưởng do dịch bệnh nhưng Hoàng Mỹ An vẫn thấy có nhiều cơ hội và sân chơi cho các bạn trẻ. Cô hy vọng được tô điểm thêm cho ngành âm nhạc Việt Nam bằng những sản phẩm sắp tới.