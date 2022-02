Cây cảnh trưng Tết độc nhất vô nhị ở Việt Nam mà Tết 2022 không nhà nào có, là cây gì?

Cây cảnh trưng Tết độc nhất vô nhị ở Việt Nam mà Tết 2022 không nhà nào có này khiến ai cũng tròn xoe mắt trầm trồ khen ngợi và sẵn sàng trả những mức giá không tưởng.





Đối với những người yêu cây cảnh, dịp Tết đến xuân về càng thỏa niềm đam mê với những cành đào, mai hay những loại bonsai đang được ưa chuộng hiện nay như táo, sung, bưởi, bòng, cam, quất… Cây cảnh càng độc lạ, nhiều hoa, nhiều quả, nhiều nụ thì người chơi cây càng thích.



Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một loại cây cảnh bonsai hiếm có khiến ai cũng phải trầm trồ khi nhìn thấy.



Cụ thể, một tài khoản có tên Thangcrhd đã khoe một đoạn clip ngắn ngủi kéo dài gần 10s về hình ảnh một loại cây cảnh sum suê lá xanh mướt. Theo quan sát của PV thì ở dưới cây cảnh này có một loại củ rất to, phải sử dụng cả 2 tay mới có thể bê lên được.







Củ này đã được chủ nhân cho vào một chiếc bình xinh xắn để một góc trong phòng khách làm cảnh. Màu xanh của lá và hình thù lạ mắt của củ khiến cho phòng khách của chủ nhân này có thêm điểm nhấn. Có thể nói đây là một cây cảnh độc nhất vô nhị ở Việt Nam mà Tết này không nhà nào có.



Trong khi một số người tò mò không biết đây là cây cảnh bonsai gì thì nhiều đã nhanh chóng đưa ra bình luận cây củ đậu.



Cây cảnh độc lạ xuất hiện trên MXH TikTok nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ảnh cắt từ clip



Liên hệ với chủ nhân của đoạn clip, tài khoản Thangcrhd - chủ nhân của chậu cảnh siêu độc lạ này cho hay, anh được một người tặng cây củ đậu đột biến này với ý nghĩa đặt trong nhà ngày Tết đem lại may mắn, tài lộc. Được biết, củ đậu nặng tới gần 15kg.



Anh Thangcrhd được một người tặng cây củ đậu đột biến này với ý nghĩa đặt trong nhà ngày Tết đem lại may mắn, tài lộc. Ảnh cắt từ clip





Củ đậu này nặng tới 15kg. Ảnh cắt từ clip



Không nằm ngoài dự đoán, sau khi đăng tải, củ đậu siêu to khổng lồ này lại được các "thánh" mua hàng online thi nhau trả giá tiền tỷ.



"Đây là củ đậu to nhất mà mình từng thấy, và cũng là lần đầu tiên thấy chậu cảnh củ đậu, siêu độc lạ luôn ạ. Mình trả giá 2 tỷ, chủ nhân có bán không?", Vân Trang bình luận.



Tài khoản Trangpro68 hỏi ngắn gọn: “Bán mấy tỷ, ra giá đi bạn?”. Chủ nhân tiết lộ số tiền là 1 tỷ 50 triệu đồng nhưng không quên nhắn “Mình để gia đình ăn chứ không bán”.



Có bạn còn bình luận hài hước: "To thế này thì sau khi Trưng Tết xong, bổ ra chấm muối Tây Ninh đảm bảo ngon nhức nách, mời cả anh em họ hàng ăn cùng mới hết được".



Bên cạnh đó, cũng có người đưa ra cảnh báo: “Trước mình cũng trồng cây củ đậu để cảnh trong nhà nhưng có người bảo cây có độc, rất nguy hiểm nếu như không may trẻ con giật lá đút vào miêng ăn”.

Theo Lala (Dân Việt)