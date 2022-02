Amee gây thương nhớ với bộ ảnh thơ mộng chào đón mùa Valentine

Nói thêm về dự án lần này, giọng ca Do for love tâm sự: "Valentine có lẽ là một trong những ngày đặc biệt nhất với Amee - ngày mà cả thế giới hoà chung nhịp đập của tình yêu. Ngày mà nhiều trái tim thầm thương trộm nhớ sẽ có đủ can đảm để nói ra tiếng lòng. Ngày mà chúng ta dành trọn để tri ân người thương đã luôn ở bên bất kể mưa nắng. Sẽ không phải là một MV đầy màu sắc với những concept lung linh, món quà Valentine lần này sẽ thật khác - giản dị và ấm áp". Ảnh: NVCC