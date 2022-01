'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My đọ sắc cùng NSND Lê Khanh, Bạch Tuyết

Trong một thiết kế khác, NSND Lê Khanh và diễn viên điện ảnh Diễm My diện đầm ôm bằng vải tweed, có hoa trà trắng làm điểm nhấn. Nếu diễn viên Gái già lắm chiêudùng hoa tai to bản, thiết kế tối giản thì phụ kiện của diễn viên điện ảnh Diễm My có phần cầu kỳ hơn. Ảnh: Milor Trần