Đại diện Việt Nam giành giải 'Hoa hậu Du lịch các quốc gia 2021'

Hoàng Hương Ly được gọi tên cho danh hiệu Hoa hậu Du lịch các quốc gia 2021. Thành tích này khiến người đẹp quê Gia Lai không khỏi tự hào.



Hoàng Hương Ly đầu tư cho các phần thi online và được ban giám khảo đánh giá cao. Ảnh: NVCC

Tối 19.12, chung kết Hoa hậu Du lịch quốc tế 2021 (Miss Tourism International) diễn ra tại Malaysia theo hình thức trực tuyến, với sự tranh tài của 50 thí sinh. Đại diện Việt Nam là Hoàng Hương Ly đoạt giải Miss Tourism Metropolitan International 2021 (Hoa hậu Du lịch các quốc gia 2021). Trong khi đó, Jessy Silana Wongsodiharjo đến từ Indonesia xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Người đẹp tốt nghiệp tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao 1,75m, số đo ba vòng 86-60-96. Ảnh: NVCC

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Hoa hậu Du lịch quốc tế 2021 tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Ở các phần dự thi, thí sinh quay clip gửi về ban tổ chức. Trong đêm chung kết, giám khảo và thí sinh kết nối trực tiếp qua công nghệ rồi giao lưu, công bố kết quả. Với màn thể hiện ấn tượng trong các phần thi, Hoàng Hương Ly được gọi tên vào Top 5 cùng các thí sinh đến từ Nigeria, Phần Lan, Malaysia và Indonesia. Chung cuộc, người đẹp Việt Nam được trao giải Miss Tourism Metropolitan International 2021, người đẹp Nigeria nhận giải Miss Tourism Global 2021, Miss Tourism Queen of the year International 2021 thuộc về Phần Lan và Miss Tourism Cosmopotitan International trao cho thí sinh của Malaysia.

Chia sẻ về thành tích này, Hoàng Hương Ly nói: "Tôi rất biết ơn và tràn ngập cảm xúc tự hào. Thật vinh dự khi được đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi và mang được một chiếc vương miện về cho quê hương. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được rất đông khán giả ủng hộ khi quyết định đưa bản đồ Việt Nam vào phần thi tài năng. Trước hết, tôi muốn khẳng định chủ quyền biển đảo. Thứ hai, tôi muốn quảng bá hình ảnh quê nhà đến bạn bè quốc tế”.

Trang phục truyền thống của đại diện Việt Nam mang thông điệp hòa bình cũng tạo được ấn tượng khi trình diễn. Ảnh: NVCC

Hoàng Hương Ly sinh năm 1996 tại Gia Lai, được biết đến khi lọt vào Top 5 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 và giành giải thưởng Thí sinh có hình thể đẹp nhất. Cô là người mẫu quen thuộc trên các sàn diễn thời trang trong nước. Năm nay, do cuộc thi tổ chức theo hình thức online nên Hoàng Hương Ly chưa thể nhận được vương miện và dải băng. Ban tổ chức sẽ sớm chuyển hai vật phẩm này đến Việt Nam sau đêm chung kết.

Hoa hậu Du lịch quốc tế là cuộc thi được tổ chức từ năm 1994 với sự tham gia của khoảng 80 nước. Việt Nam đã có 11 đại diện tham gia gồm Ngọc Oanh (2002), Vũ Hương Giang (2003), Dương Thùy Linh (2004), Phùng Ngọc Yến (2005), Ngọc Diễm (2008), Phan Hoàng Thu (2013), Nguyễn Diệu Linh (2014), Trần Thị Giao Linh (2018)... Trong đêm chung kết hôm 19.12, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ như: Trang phục dân tộc đẹp nhất (đại diện Guatemala), Thí sinh tài năng (người đẹp Thụy Điển) và Thí sinh ăn ảnh (đại diện Brazil).