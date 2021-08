Diễm My - mỹ nhân Việt đầu tiên mặc bikini trên ảnh lịch thập niên 90

Nữ diễn viên Diễm My từng trở thành cơn sốt trên những bìa lịch một thời nhờ vẻ đẹp vừa quyến rũ, vừa phóng khoáng.

Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang, Khánh Hòa, trong một gia đình gốc Huế. Ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường, chị đã gây chú ý khi sở hữu chiều cao nổi trội cùng nhan sắc ấn tượng, phảng phất vẻ đẹp phương Tây với khuôn miệng duyên dáng, sống mũi cao, thẳng.



Nhan sắc gây thương nhớ của Diễm My 6x. Ảnh: FBNV

Năm 17 tuổi, Diễm My bắt đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong phim "Trang giấy mới" của đạo diễn Nguyễn Bá Tòng. Tuy nhiên sau này chị lại nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh. Năm 1983, sau khi được mời lên tạp chí lần đầu tiên, chị bắt đầu công việc của một người mẫu ảnh lịch và bén duyên suốt một thời gian dài sau đó. Trong thập niên 80 - 90, Diễm My được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch", vẻ đẹp của chị gắn liền với kí ức của nhiều thế hệ.



Vẻ đẹp của Diễm My ở thời điểm hiện tại. Ảnh: FBNV

Năm 1994, sau khi hoàn thành vai nữ anh hùng trong bộ phim "Về trong sương mù", Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức. Chị dần rút khỏi showbiz và tập trung vào gia đình. Hiện tại, Diễm My có một tổ ấm hạnh phúc, đủ đầy với hai cô con gái xinh đẹp là Thùy My và Quế My.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Diễm My cho biết: "Tôi may mắn khi trải qua một thời kỳ xuân sắc với nhiều dấu ấn, nhưng tôi không tiếc nuối những ngày tháng đó. Phụ nữ đẹp khi họ sống đúng với lứa tuổi của mình. Người phụ nữ 60 tuổi không thể đòi hỏi mình phải trẻ trung như phụ nữ 40, người phụ nữ tuổi 40 cũng không thể mặc những trang phục khi còn 20 tuổi. Tôi nghĩ, chúng ta đẹp khi biết hài lòng với những gì mình đang có".

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp của Diễm My trong thập niên 90:



Vẻ đẹp kiều diễm của Diễm My khiến những bức ảnh lịch của chị được lan truyền rộng rãi. Nhiều khán giả còn khẳng định, vào thập niên 90, hầu như nhà nào cũng có ảnh Diễm My.

Chị sở hữu nhan sắc vừa thanh tú, vừa hiện đại.

Diễm My cũng sở hữu chiều cao nổi bật 1m73.

Nhan sắc mặn mà khiến chị được yêu mến trong một thời gian dài.

Diễm My cũng là một trong những sao nữ đầu tiên mặc bikini khi chụp ảnh lịch.

Chị khẳng định mình muốn thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh quan điểm về cái đẹp chưa được mở rộng.

Ảnh: FBNV, nhiếp ảnh gia Hoàng Trường