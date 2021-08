Bản sao Tiểu Vy và loạt người đẹp tại Miss Fitness Star Vietnam 2021

"Hoa khôi ngôi sao thể thao Việt Nam - Miss Fitness Star Vietnam 2021" tìm kiếm ra Top 5 thí sinh được vào thẳng Top 45 chung cuộc. Nhiều thí sinh tiềm năng, không chỉ sở hữu những số đo hình thể chuẩn mà còn đạt được những thành tích khủng từ nhiều đấu trường nhan sắc đình đám tham gia, trong đó có bản sao Tiểu Vy.



Dàn thí sinh tại cuộc thi. Ảnh: BTC

Hoa khôi ngôi sao thể thao Việt Nam - Miss Fitness Star Vietnam 2021" là đấu trường sắc đẹp hoàn toàn mới tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn, đại diện cho thế hệ trẻ có bản lĩnh – tri thức và tài năng. Miss Fitness Star Vietnam mùa đầu tiên đã chính thức khởi động bằng họp báo ra mắt công chúng cùng cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn với tổng trị giá lên đến 10 tỉ đồng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cuộc thiđã khởi động vòng casting online tìm kiếm những gương mặt tiềm năng và Top 5 thí sinh xuất sắc nhất vào thẳng vào ghi hình truyền hình thực tế.

Lê Thu Trang

Là một trong những thí sinh gây tiếc nuối tại Miss Universe Vietnam, Lê Thu Trang là cái tên được chờ đợi sẽ bùng nổ trong Miss Fitness Star Vietnam 2021.



Lê Thu Trang. Ảnh: BTC

Kiều Thị Thúy Hằng

Thúy Hằng sở hữu thân hình gợi cảm với số đo ba vòng 86-62-95 cùng chiều cao ấn tượng 1m77. Bên cạnh đó, cô nàng cũng đã sở hữu cho mình những kinh nghiệm “chinh chiến” tại các cuộc thi về sắc đẹp khi lần lượt góp mặt ở Top 15 Miss Universe Vietnam 2019, Top12 The Face Online 2021.

Trần Thanh Tâm

Trần Thanh Tâm - Winner The Face Online 2021 - là gương mặt gây nhiều chú ý khi chính thức ghi danh ngay sau họp báo của Miss Fitness Star Vietnam.



Trần Thanh Tâm. Ảnh: BTC

Nguyễn Thị Minh Trang

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi tính đến thời điểm hiện tại, nhưng người đẹp sinh năm 2002 đến từ Bắc Ninh sẽ là một nhân tố khiến các thí sinh khác phải “đề phòng” bởi cô từng là thí sinh được đặc cách tiến thẳng vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 nhờ sự yêu mến của khán giả.



Nguyễn Thị Minh Trang. Ảnh: BTC

Nguyễn Thị Minh Thu

Minh Thu sở hữu số đo ba vòng đầy ấn tượng 81-60-92, cùng với khuôn mặt ấn tượng và sự thông minh, khéo léo, người đẹp đã từng xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Fitness Sinh viên 2020.

Nguyễn Ngọc Ánh Ngân

Từng lọt vào Top 35 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2021, Ánh Ngân vẫn liên tục tìm kiếm cơ hội để có thể khẳng định mình trong các cuộc thi về sắc đẹp.

Phạm Hồng Anh Thư

Phạm Hồng Anh Thư sở hữu một khuôn mặt lai Tây cuốn hút đậm chất high fashion, đặc biệt gây ấn tượng bởi làn da nâu rắn chắc, gợi cảm. Người đẹp được nhiều người nhận xét có nét giống Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy.



Bản sao Tiểu Vy. Ảnh: BTC

Nguyễn Thị Kiều My

Kiều My hiện đang là người mẫu tự do tại TP.HCM. Là thí sinh thuộc lứa cuối 9x, Kiều My hứa hẹn sẽ mang đến cuộc thi một sắc màu mới lạ và unique, khẳng định bản thân là duy nhất.