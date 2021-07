Rita Ora tung ảnh bikini "nhức mắt"

Nữ ca sĩ Rita Ora, 30 tuổi, tung ảnh chụp cô diện bikini gợi cảm lên trang cá nhân để quảng bá cho đĩa đơn mới “Your for me”. Đây là sản phẩm cô kết hợp cùng DJ người Anh Sigala.

Trong ảnh, Rita Ora diện bikini gợi cảm, khoe khéo cơ bụng săn chắc và những đường cong quyến rũ. Nữ ca sĩ trang điểm đậm, đặc biệt là đôi môi đỏ rực rỡ.



Rita Ora và bikini gợi cảm quảng bá đĩa đơn "Your for me"

Một số bức ảnh khác, Rita Ora vẫn duy trì kiểu trang điểm đậm với điểm nhấn tập trung ở đôi môi. Cô hất ngược mái tóc ướt ra khỏi mặt để có thể nhìn rõ.

Rita Ora trước đó đã đăng video hậu trường quay đĩa đơn "You for me". Cô không phải nữ ca sĩ đầu tiên thu hút chú ý cho đĩa đơn bằng loạt ảnh gợi cảm. Gần đây, Jennifer Lopez cũng sử dụng phương pháp tương tự.



Cô trang điểm đậm, đôi môi là điểm nhấn



Nữ ca sĩ, diễn viên Jennifer Lopez đã đăng ảnh cô mặc áo lót đính pha lê kết hợp cùng quần ngắn màu xanh tung tăng trên bãi biển ở Florida - Mỹ để quảng bá video ca nhạc "Cambia El Paso".



Jennifer Lopez trong loạt ảnh quảng bá "Cambia El Paso"

Cô khoe dáng với áo lót lấp lánh

Rita Ora là nữ ca sĩ, diễn viên và người mẫu ảnh người Anh. Cô nổi lên từ tháng 2-2012 khi tham gia chương trình "Hot right now" của DJ Fresh. Cô ra mắt album đầu tay vào tháng 8-2012 và ngay lập tức chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Anh. Cô có 2 album phòng thu nhưng đã tổ chức nhiều chuyến lưu diễn.

Rita Ora tham gia khoảng 20 phim cả điện ảnh và truyền hình.

Minh Khuê (Theo Daily Mail/NLĐO)