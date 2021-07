Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiết lộ lý do chưa Nam tiến phát triển sự nghiệp

Đỗ Thị Hà cho biết ở hiện tại, cô muốn tập trung vào việc học. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, người đẹp mới tính đến chuyện có nên Nam tiến lập nghiệp.



Dù trở thành hoa hậu song Đỗ Thị Hà vẫn dành thời gian tập trung cho việc học. ẢNH: FBNV/ CHỤP MÀN HÌNH

Hôm ngày 14.7, Hoa hậu Đỗ Thị Hà livestream giao lưu với người hâm mộ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên người đẹp sinh năm 2001 chủ yếu ở nhà học tập những kỹ năng cần thiết chuẩn bị cho hành trình “mang chuông đi đánh xứ người”. Cô tâm sự: “Như mọi người biết, dịch bệnh nên tôi chưa thể vào TP.HCM để training cùng với các thầy cô. Hiện tại tôi đang ở Hà Nội để tập luyện cho phần thi tài năng cũng như rèn luyện thêm về tiếng Anh, trau dồi kiến thức để có nhiều ý tưởng hơn khi phỏng vấn với ban giám khảo”. Người đẹp tiết lộ cô sẽ lên đường dự thi quốc tế vào tháng 11.2021.

Đặc biệt, khi được hỏi yêu thích cầu thủ nào thì Đỗ Thị Hà không ngần ngại cho biết cô hâm mộ Công Phượng. Lý giải về điều này, người đẹp cho hay: "Bởi vì anh ấy đá siêu giỏi. Trông mặt ít nói, ngầu ngầu nhưng lại rất đáng yêu".



Người đẹp sinh năm 2001 khoe nhan sắc ấn tượng sau gần một năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. ẢNH: FBNV

Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Đỗ Thị Hà còn sở hữu chiều cao nổi bật 1,75m. Ngay từ khi còn học cấp 3, chiều cao của hoa hậu quê Thanh Hóa đã vượt trội hơn so với những người bạn cùng trang lứa. Ngoài yếu tố di truyền thì Đỗ Thị Hà khuyên mọi người nên tập luyện thể thao và ăn uống khoa học. Cô kể: “Ngày xưa tôi ăn khá nhiều trứng, vì ở quê nhà chẳng có gì sẵn ngoài trứng gà". Hoa hậu Việt Nam 2020 tiết lộ ở hiện tại, cô khoảng 56kg. “Nhìn mình so với hồi trước cũng không khác gì nhiều, nhưng chắc vì mình tập luyện nên cơ thể cũng săn chắc hơn".

Trong buổi livestream, khi được hỏi về dự định vào TP.HCM sinh sống và hoạt động nghệ thuật, Đỗ Thị Hà thẳng thắn chia sẻ: “Thật ra thì tôi thấy những ai trong showbiz đều Nam tiến hết. Nhưng tôi nghĩ mình phải học xong 2 năm nữa và lấy bằng đại học, có thể học lên nữa chẳng hạn. Sau đó thì tôi mới có thể tính tiếp được. Nếu mà TP.HCM là môi trường tốt cho tôi phát triển về nghệ thuật lẫn kinh tế thì tôi sẽ vào trong đấy”. Đỗ Thị Hà nói thêm thời gian gần đây, nhiều người thắc mắc về việc cô không hoạt động sôi nổi. Người đẹp thừa nhận do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cô hạn chế di chuyển, phải hi sinh công việc cá nhân vì sự an toàn của cộng đồng. Cô cũng mong mọi người giữ tinh thần lạc quan để chống chọi với Covid-19.



Đỗ Thị Hà cho biết do tình hình dịch bệnh nên cô chưa thể vào TP.HCM tập luyện cho cuộc thi Miss World. ẢNH: FBNV

Hoa hậu Việt Nam 2020 thừa nhận bản thân gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa việc học và hoạt động nghệ thuật. Vì đang học ở Hà Nội nên cô phải di chuyển liên tục để có thể đáp ứng việc tham gia các sự kiện. “Tất nhiên tôi không thể tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp nhưng khi đi thi thì chắc chắn tôi sẽ đi. Tôi bù vào khoảng thời gian không thể đến lớp bằng cách đọc thêm tài liệu mà thầy cô gửi cho”, mỹ nhân Thanh Hóa chia sẻ. Đồng thời, khi hỏi về ý định phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện ngoại hình, Đỗ Thị Hà cho biết cô phải xem xét vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

Người đẹp sinh năm 2001 chia sẻ thêm khi trở thành hoa hậu, cô vẫn cố gắng giữ mối quan hệ thân thiết, hòa đồng với bạn bè. Tuy nhiên, bản thân không được thoải mái như trước vì phải giữ hình ảnh. "Trở thành hoa hậu cũng sẽ gặp áp lực. Ban đầu khi mới đăng quang thì ai cũng sẽ bị lời ra tiếng vào. Nhưng một thời gian sau, đến khi hết nhiệm kỳ thì mọi người sẽ bớt nói hơn. Đôi khi mình không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người được, cho nên mình cứ sống đúng với bản thân, không làm gì sai trái là được. Bởi vì Hà nghĩ cái xấu cái đẹp nó giống như việc chấm văn, người này thấy xấu, người kia thấy đẹp nên mình không thể bắt người ta phải khen mình đẹp, đó là quyền của người ta", cô bộc bạch.

Theo Thạch Anh (TNO)