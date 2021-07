Hai mỹ nhân phim Việt đối đầu từ "Quỳnh búp bê" đến "Hương vị tình thân"

Phương Oanh và Thu Quỳnh hiện là hai cái tên được đông đảo khán giả chú ý khi tiếp tục "đối đầu" trong bộ phim "Hương vị tình thân" sau phim "Quỳnh búp bê" được khán giả yêu thích trước đó.

"Hương vị tình thân" đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả xem truyền hình cả nước.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên của phim cũng là yếu tố thu hút khán giả. Trong đó phải kể đến hai nữ diễn viên Thu Quỳnh và Phương Oanh. Lần thứ hai kết hợp với nhau sau 3 năm kể từ "Quỳnh búp bê", cả hai tiếp tục trở thành hai tuyến nhân vật đối đầu với nhau.

Ở "Quỳnh búp bê", Phương Oanh vào vai Quỳnh, vốn là cô gái bị bắt ép làm "gái", còn Thu Quỳnh vào vai My sói, khi đó là cô gái "hot" nhất của nhà hàng Thiên Thai. Sự xuất hiện của Quỳnh khiến My sói mất "khách". Từ đó, My nảy sinh sự ghen ghét, đố kỵ và luôn tìm cách hãm hại Quỳnh hết lần này đến lần khác.



Trong phim, My sói đanh đá, thâm độc còn Quỳnh lại nhu mì, cam chịu. Ảnh: VFC

Thành công của "Quỳnh búp bê" đã đưa tên tuổi của Phương Oanh và Thu Quỳnh vụt sáng. Thu Quỳnh từng lọt vào top 5 hạng mục "Nữ diễn viên ấn tượng" của VTV Awards 2019 còn Phương Oanh cũng là một trong 5 nữ diễn viên ấn tượng được đề cử tại VTV Awards 2020.

Trong "Hương vị tình thân", Thu Quỳnh vào vai Thy - một cô trợ lý với vẻ ngoài lịch sự nhưng ẩn sâu bên trong là những tính toán khó lường. Còn Phương Oanh vào vai Nam - cô kỹ sư công trình cá tính và thẳng thắn. Cả hai cũng liên tục có những tình huống đối đầu với nhau.

Trong phần 1 của phim, trước khi thành đôi với Huy (Anh Vũ), Thy từng có tình ý với Long (Mạnh Trường) - anh trai của Huy và cũng là sếp của Nam. Tuy nhiên, Long lại không mảy may để ý đến Thy mà dành tình cảm cho Nam khiến Thy vô cùng ghen tức.

Sau khi từ bỏ Long, Thy vẫn tìm cách để chia rẽ tình cảm của Nam và Long, thậm chí còn gây khó dễ cho Nam mỗi khi có cơ hội. Tuy nhiên, Nam cũng có những màn đáp trả lại khiến Thy không nói nên lời.



Tạo hình cá tính của Phương Oanh trong "Hương vị tình thân" phần 1. Ảnh: NVCC

Trong buổi họp báo ra mắt phim "Hương vị tình thân", Thu Quỳnh từng chia sẻ: "Việc Thu Quỳnh và Phương Oanh cùng đóng chung với nhau ở phim này rất thú vị, cứ như My sói gặp Quỳnh búp bê ở công trường vậy. Tuy nhiên, sự đối đầu của chúng tôi trong phim này phức tạp hơn ở phim trước".

Mới đây, VTV vừa công bố danh sách nữ diễn viên ấn tượng được đề cử cho giải VTV Awards 2021. Đáng ngạc nhiên là Phương Oanh lại không có mặt trong danh sách đề cử, thay vào đó là Thu Quỳnh.

Từng "trượt" giải đầy tiếc nuối tại VTV Awards 2019 nên người hâm mộ vô cùng hi vọng ở mùa giải năm nay, Thu Quỳnh sẽ có được chiếc cúp danh giá sau nhiều nỗ lực trong nghề.

LINH PHƯƠNG (LĐO)