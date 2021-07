Á hậu Phương Anh nói gì khi bị hỏi 'có mua giải không'?

Phạm Ngọc Phương Anh phủ nhận tin đồn mua giải Á hậu Việt Nam 2020. Đồng thời, cô có những tiết lộ về quá trình chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế sắp tới.



Phương Anh sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao nổi bật 1,77m. Cô đăng quang Á hậu Việt Nam 2020. ẢNH: FBNV

Mới đây, trên TikTok, Phạm Ngọc Phương Anh gây chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về những câu hỏi cô thường gặp sau khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong đó, đáng chú ý nhất là thắc mắc: “Có mua giải không". Người đẹp đáp trả: “Dĩ nhiên là không vì không có chuyện mua giải".

Trao đổi thêm với Thanh Niên, người đẹp sinh năm 1998 cho biết: “Tôi thấy bất cứ ai khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp đều bị mọi người đặt câu hỏi về chuyện mua giải. Điều đó xảy ra ở tất cả cuộc thi chứ không chỉ Hoa hậu Việt Nam. Khi tôi đón nhận thông tin như vậy, tôi chỉ thấy buồn cười vì mọi người nghĩ mình có khả năng mua giải. Tôi khẳng định cuộc thi mình tham gia không có chuyện đó. Hiện tại, tôi cũng may mắn khi nhận được sự yêu mến của mọi người thông qua sự cố gắng của bản thân. Tôi hi vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ mình”.



Phương Anh tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng thời tích cực chuẩn bị cho hành trình "mang chuông đi đánh xứ người". ẢNH: FBNV

Theo Phương Anh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch chuẩn bị để dự thi Hoa hậu Quốc tế không được như mong muốn. Bản thân người đẹp cũng linh động để có thể phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Điển hình như trước đây, cô có huấn luyện viên hỗ trợ cải thiện về mặt hình thể. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cả hai chỉ có thể trao đổi online. Điều đó khiến Á hậu Việt Nam 2020 cảm thấy hiệu quả đạt được không bằng so với khi đến phòng tập. Bên cạnh đó, Phương Anh còn nỗ lực thực hiện các dự án cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động trong câu lạc bộ Suối mát từ tâm, hỗ trợ các suất ăn và phát các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân gặp khó khăn trong mùa dịch.

Hiện tại, Phương Anh đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ phía người hâm mộ cũng như sự đánh giá cao của các chuyên trang nhan sắc khi trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, học thức “khủng". Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1998 thừa nhận rằng chính điều này khiến cô gặp áp lực. “Bản thân tôi sẽ thấy tự tin khi đã chuẩn bị xong. Còn ở hiện tại, mọi thứ đang dang dở. Mặc dù biết rằng tới khi tôi đi thi thì mọi chuyện sẽ xong xuôi, tuy nhiên trong tôi vẫn có một chút lo lắng, hồi hộp. Cộng với sự kỳ vọng của mọi người thì tôi khó tránh khỏi áp lực. Tôi đang cố gắng giữ tinh thần tích cực, biến áp lực thành động lực để có thể chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi", chân dài bộc bạch.



Phương Anh xuất sắc trở thành tân thủ khoa đầu ra của ngành Hệ thống quản lý thông tin tại Trường đại học RMIT. Cô được nhiều người ưu ái gọi với danh xưng "á hậu học giỏi". ẢNH: TL

Đồng thời, người đẹp sinh năm 1998 cho biết thời gian qua, cô lắng nghe những chia sẻ của các đại diện trước đó như Á hậu Thùy Dung, Á hậu Tường San, Á hậu Thúy Vân… về những kinh nghiệm khi “mang chuông đi đánh xứ người". Phương Anh thừa nhận những thành tích của đồng nghiệp khiến cô tự hào song không tránh khỏi những áp lực. “Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng nhìn theo hướng tích cực hơn, xem những chia sẻ của mọi người là kinh nghiệm quý báu mà không phải ai cũng có được. Bản thân tôi muốn khi mình đi thi sẽ cố gắng hết sức để không có điều gì khiến mình cảm thấy hối tiếc”, cô nói.

Nhắc đến Á hậu Phương Anh, nhiều người thường ưu ái gọi cô với danh xưng “á hậu tri thức”, “á hậu học giỏi"... Nói về điều này, người đẹp sinh năm 1998 bộc bạch: “Tôi cảm thấy rất vui và biết ơn khi khán giả nhớ đến mình với hình ảnh như vậy. Điều đó chứng tỏ những nỗ lực, cố gắng trước đây đã được ghi nhận. Bên cạnh đó, tôi cũng mong mọi người tiếp tục theo dõi, ủng hộ tôi và có thể thấy bên cạnh sự học giỏi sẽ còn nhiều điều khác nữa".

Theo Thạch Anh (TNO)